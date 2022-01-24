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虎年「發紅包」預算縮水 因上班族擔心這些事

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
不少上班族年節較大筆的支出，就屬於「發紅包」這件事情。台北市信義區上班族。記者余承翰／攝影
不少上班族年節較大筆的支出，就屬於「發紅包」這件事情。台北市信義區上班族。記者余承翰／攝影

不少上班族年節較大筆的支出，就屬於「發紅包」這件事情。yes123求職網今（24）日公布「過年計畫與消費商機調查」，結果發現高達八成六(86.2%)的上班族指出，「虎年過年」計畫發紅包，但比例略低於牛年的88.8%；至於壓歲錢的總預算，平均落在11,126元，也少於去年的11,977元。

為何包紅包預算會減少，在可複選情況下，主要原因依序有：「生活開銷變大，排擠到預算」(80.2%)、「公司沒加薪」(70.2%)、「擔心年終獎金、分紅減少」(46.6%)；其他原因還有：「擔心被公司裁員」(23.3%)、「擔心被公司減薪、放無薪假」(16.5%)。

至於虎年發紅包的對象，預計又會有哪些人呢？在可複選情況下，調查則顯示：有高達七成五(75.3%)的上班族透露，會發給「父母與其他長輩」；另外還會發給「自己的小孩、晚輩親戚」(42%)，或者是「同輩親戚」(21%)，以及「配偶或情人」(13.2%)、「朋友或同事的小孩」(11.2%)。

除此之外，過年有計畫「送禮」的上班族，也佔了六成三(63.3%)，但低於去年的67.1%；平均預算則為5,530元，同樣少於去年的5,821元。

即使大部分上班族，都有發紅包和送禮計畫，但從yes123求職網的調查發現，仍然有六成五的人透露，其實在過虎年農曆年前，自已會有「手頭吃緊」的情況，比例略高於去年的63%。

年節期間支出真的不算少，所幸還能期望「年終獎金」來支應，調查顯示，有66.8%的上班族指出，願意與家人「共享」年終獎金；但是假如沒有領到這筆錢，仍有三成二的人指出，「會隱瞞」家人無年終的消息。

同時一旦年終獎金不如原本預期，更有高達九成三(93.1%)的人表示，「會降低」過年期間的消費意願。

而且在過虎年農曆年前，上班族預估將領到的年終獎金，平均有24,185元，這其中有四成自認將「領不到」，比例是低於去年的42.7%；若扣除預估領不到的，平均值則落在40,039元。不過雇主若想打動勞工的心，同時「完全不考慮」跳槽、離職，勞方希望平均年終獎金，「至少」要達到8.2萬元起跳的等級。

處於疫情年負面效應下，已有11.5%的公司指出，「原本就沒有計畫發放年終獎金」；還有14.6%也透露，「原本有計畫發放年終獎金，但因疫情變化考慮取消或減少金額」；不過仍有10%的企業大方表態，「原本就有計畫發放年終獎金，加上因為取消尾牙，預算轉來加碼金額」；最後還是有63.9%表示，「不論疫情變化或尾牙取消與否，確定會發放年終獎金，金額也不會修正」。

解讀上述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌指出，由於擔心未來疫情變數，上班族過年消費與紅包、送禮預算，皆呈現減少趨勢；加上長期沒調薪，或者處於低薪狀態，以及年終獎金可能落空等「利空」因素，預估手頭吃緊的窘境，在年關前將出現最嚴重的財務缺口。因此想要這些受薪階級，在春節期間大力消費，搶賺紅包財、年終財的業者們，恐怕需要祭出更多優惠。

楊宗斌也不忘提醒勞工朋友，像是發紅包或是送禮，凡事「量力而為」即可。還有如果在過去的一年，職場並不順利，工作不太穩定，遇到親朋好友過年聚會，大家不免閒話家常，也要提醒父母親與長輩們，千萬不要給子女、晚輩們太多的壓力，對於未來職涯或婚姻規劃，盡量「以鼓勵代替責備」，或者「以建議代替命令」。畢竟在這一年一度難得的團圓時刻，比起在意加薪幅度、年終獎金多寡，其實親情與友情，更是顯得無價。

楊宗斌更呼籲企業主，能多體恤年節期間勞工的開銷，盡可能將元月份薪水與年終獎金於同一天入帳，而且針對有返鄉需求的員工，鼓勵「不扣薪」提早下班去搭車、搭機。除了屬於「急件」的公務外，也不鼓勵員工年節回公司加班，好好利用這九天連假，享受天倫之樂或是充分休息，年後再出發。

上述「過年計畫與消費商機調查」，是由yes123求職網於2022年1月6日到1月18日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的求職會員（已畢或役畢、免役），有效問卷共1,288份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。至於企業部分，有效問卷共958份，信心水準為95%，誤差值為正負3.17%。

年終獎金 紅包 上班族

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