快訊

未掌握員工去西堤用餐 亞旭再吃30萬罰單

6妻妾全跑…雷洪自認「長進了」 悟出感情道理：不能這樣經營

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊！2021年全年失業率3.95% 近7年新高

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
主計總處今（22）日發布2021年12月失業率為3.64%，較11月下滑0.02個百分點，為連續六個月下滑。示意圖，非新聞當事人。報系資料照／記者季相儒攝影
主計總處今（22）日發布2021年12月失業率為3.64%，較11月下滑0.02個百分點，為連續六個月下滑。示意圖，非新聞當事人。報系資料照／記者季相儒攝影

主計總處今（22）日發布2021年12月失業率為3.64%，較11月下滑0.02個百分點，為連續六個月下滑；但受疫情影響，去年全年失業率升至3.95%，近7年新高。

面對當前Omicron疫情來勢洶洶，陳惠欣表示，2022年1月失業率調查資料標準周為1月9日至15日，該周仍未有疫情相關管制措施，估計這波疫情衝擊最快反映在2月統計上，初估疫情對內需服務業衝擊會比較大。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，去年全年失業率為3.95%，為2015年以來、近7年新高，主要是去年中我就業市場受疫情衝擊，5至6月失業率墊高平均所致。

她分析，去年下半年隨著疫情趨緩，經濟回溫，就業人數呈連續六個月上升，失業率呈連續六個月下降，去年12月回降至3.64%，和去年4月疫情前失業率相同，顯示就業市場持續改善。

她進一步指出，若觀察就業人數變化，去年6月的1,130.1萬人是全年低點，反映疫情衝擊，之後逐漸上升，12月就業人數回升至1,148萬人，但和去年4月、疫情發生前相較，就業人數仍然少了4.4萬人。不過她認為，就業人數仍未回到疫情前水準，除了有疫情衝擊外，近年來15歲以上民間人口持續減少亦有部分影響。

她表示，若再觀察因經濟因素（包括業務不振及季節關係）致工時未達35小時工作者，12月仍有19.2萬人，較去年4月的18.9萬人仍多出3,000人。

她並指出，去年12月失業人數為43.3萬人，較上月減少3,000人；其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者有15.3萬人，若和去年4月疫情前相較，仍多了3.1萬人。從上述總總數據來看，就業市場持續改善，但仍有疫情影響。

失業率

延伸閱讀

上月「批發及零售業」徵才需求高 比前年同期成長逾1成

香港失業率連10降接近疫情前水平 未反映第5波影響

疫情燒到遠百竹北！ 正式開幕喊卡館內人數大幅降載

港財政司長：2021年香港經濟成長率可望達6.4%

相關新聞

疫情衝擊！2021年全年失業率3.95% 近7年新高

主計總處今（22）日發布2021年12月失業率為3.64%，較11月下滑0.02個百分點，為連續六個月下滑；但受疫情影響...

2022年中高齡女性勞動力參與率達52.3% 創10年新高

行政院性別平等處於今日發布「2022年性別圖像」，2020年45至64歲的中高齡女性勞動力參與率達52.3%，創10年新...

【新車趕疏運／中】台鐵「硬塞文化」讓司機員不得不飆速 學者支持減班1成

台鐵EMU3000城際列車倉卒上路，引發台鐵司機員憂心行車安全，呼籲台鐵除了不應急於試車，春節過後的一般班表，應審慎考慮減班一成，讓司機員與列車都能喘息；去年減班一成準點率反而提升的經驗，值得借鏡。

移工染疫 勞動部要求聘僱移工50人以上企業全面快篩

桃園工廠移工染疫事件，勞動部今（22）日表示，已嚴格要求雇主及仲介公司配合相關篩檢及疫調作為。為防範疫情擴大，勞動部並立...

勞國農保年金津貼年前入帳 逾350萬人受惠

農曆春節連假將於29日開始，勞動部勞工保險局今天表示，勞保、國保及農保等多項年金及津貼將於農曆年前入帳，預估約有350萬...

屏東券尚有10.6%未兌領 兌現期限延長至2月11日

為振興疫後經濟，屏東縣政府去年推出「屏東券」活動刺激消費，活絡在地經濟，受惠對象包括市場零售、夜市商展營業攤，縣府統計截...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。