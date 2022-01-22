疫情衝擊！2021年全年失業率3.95% 近7年新高

主計總處今（22）日發布2021年12月失業率為3.64%，較11月下滑0.02個百分點，為連續六個月下滑；但受疫情影響，去年全年失業率升至3.95%，近7年新高。

面對當前Omicron疫情來勢洶洶，陳惠欣表示，2022年1月失業率調查資料標準周為1月9日至15日，該周仍未有疫情相關管制措施，估計這波疫情衝擊最快反映在2月統計上，初估疫情對內需服務業衝擊會比較大。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，去年全年失業率為3.95%，為2015年以來、近7年新高，主要是去年中我就業市場受疫情衝擊，5至6月失業率墊高平均所致。

她分析，去年下半年隨著疫情趨緩，經濟回溫，就業人數呈連續六個月上升，失業率呈連續六個月下降，去年12月回降至3.64%，和去年4月疫情前失業率相同，顯示就業市場持續改善。

她進一步指出，若觀察就業人數變化，去年6月的1,130.1萬人是全年低點，反映疫情衝擊，之後逐漸上升，12月就業人數回升至1,148萬人，但和去年4月、疫情發生前相較，就業人數仍然少了4.4萬人。不過她認為，就業人數仍未回到疫情前水準，除了有疫情衝擊外，近年來15歲以上民間人口持續減少亦有部分影響。

她表示，若再觀察因經濟因素（包括業務不振及季節關係）致工時未達35小時工作者，12月仍有19.2萬人，較去年4月的18.9萬人仍多出3,000人。

她並指出，去年12月失業人數為43.3萬人，較上月減少3,000人；其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者有15.3萬人，若和去年4月疫情前相較，仍多了3.1萬人。從上述總總數據來看，就業市場持續改善，但仍有疫情影響。