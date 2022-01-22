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移工染疫 勞動部要求聘僱移工50人以上企業全面快篩

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部長許銘春。記者曾原信／攝影
勞動部長許銘春。記者曾原信／攝影

桃園工廠移工染疫事件，勞動部今（22）日表示，已嚴格要求雇主及仲介公司配合相關篩檢及疫調作為。為防範疫情擴大，勞動部並立即要求聘僱移工人數達50人以上事業單位，近期內要求所聘移工全面快篩，後續持續規劃50人以下事業單位快篩。

勞動部昨日依照指揮官指示，立即要求雇主及仲介公司提供移工宿舍配置資訊，並透過桃園市勞動局訪查移工宿舍情形，釐清確診的移工住宿配置上下舖雅房格局，移工都有個人獨立床舖及使用空間，且住宿空間亦符合每人3.6平方公尺的標準，衛浴部分採共用衛浴，均依防疫指引分時分流使用。桃園市勞動局訪視該址移工宿舍，其生活照顧及防疫等均符合勞動部所訂雇主聘僱移工防疫指引規範。

為防範疫情擴大，勞動部宣布立即啟動相關防疫應變措施。首先，動員配合移工篩檢疫調。勞動部表示，已動員1955專線、機場服務站及直聘中心雙語人員，配合衛生單位展開匡列移工疫調作業。

另依政院指示協調經濟部等中央目的主管機關，第一波優先協助聘僱移工人數達50人以上事業單位，近期內要求所聘移工全面快篩，後續持續規劃50人以下重點快篩。

第二、違反防疫指引落實裁罰。勞動部配合疫情已多次修正雇主聘僱移工防疫指引，並訂有「雇主應辦理措施」及「建議辦理措施」，倘雇主未落實應辦理措施，如分流分艙原則、禁止不同雇主或同雇主不同工作地點的移工住宿同一樓層、明定工作規則及宿舍管理規則，加強防疫宣導、掌握移工健康狀況及安排就醫、預為準備一人一室隔離空間等，將依就業服務法第57條第九款規定裁處6至30萬元，並廢止聘僱或招募許可，將加強查核移工防疫措施及雇主落實生活照顧管理責任。

第三、鼓勵移工完整施打疫苗。截至1月18日止，移工疫苗接種率第一劑逾93%、第二劑逾73%，本次桃園工廠移工疫苗接種率第一劑85%、第二劑75%。為加強維護國內防疫安全，勞動部呼籲雇主及仲介公司應儘速協助移工攜帶個人身分證件，至全台各地疫苗施打站，完整接種二劑疫苗。另也協助已完整接種二劑疫苗滿12周的移工，至「COVID-19公費疫苗預約平台」預約登錄接種疫苗追加劑(第三劑)；此外，勞動部將加強宣導移工防疫觀念。

移工 勞動部

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