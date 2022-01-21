台康生乳癌生物相似藥 獲歐盟受理上市申請
台康生（6589）日前表示，歐盟藥品管理局（EMA）已正式接受公司專屬授權夥伴Sandoz的乳癌生物相似藥EG12014的150毫克凍晶注射劑劑型產品上市申請（MAA）。
台康生表示，公司專屬授權夥伴Sandoz於歐洲時間2022年1月20日接獲歐盟EMA發函表示，已接受台康生開發的生物相似藥EG12014（Trastuzumab Biosimilar）150毫克凍晶注射劑劑型上市申請。
台康生表示，這項藥物是在2019年4月與全球學名藥及生物相似藥大廠Sandoz簽訂除了台灣、中國大陸、日本、南韓及俄羅斯以外的全球專屬授權銷售合約，合約內容包括簽約金及各階段里程碑金，同時也負責承接藥品上市後之生產、及收取授權市場未來產品銷售額，都需按合約所訂比例分潤權利金收入。
台康生表示，根據原開發廠羅氏2020年銷售數據，乳癌藥物Herceptin（主成份Trastuzumab）全球銷售額達37.3億瑞士法郎，美國及歐洲市場銷售額分別為13.6億與6.7億瑞士法郎，相較於2019年衰退，主要原因是來自於Trastuzumab生物相似藥的強勢競爭。
台康生指出。2018年Trastuzumab生物相似藥開始進入歐洲市場，隨後於2019年正式進入美國市場並迅速取得高比例的市佔率，以安進（Amgen）公司的Trastuzumab生物相似性藥品Kanjinti為例，於2020年銷售額為5.67億美元。Trastuzumab的全球市場隨著生物相似藥上市，讓全球臨床使用者受益而持續增加，2019年台灣健保給付Trastuzumab品項支出則近新台幣16.6億元，名列十大健保給付藥物第九位。
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