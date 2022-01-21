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時尚博主尹渥與詠童聯合發表新品牌 世界巡展即將展開

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
新品牌「REPHAIAH.T」在台中舉辦首場聯合發表會，傳遞「以藝平疫」正能量。記者宋健生/攝影
新品牌「REPHAIAH.T」在台中舉辦首場聯合發表會，傳遞「以藝平疫」正能量。記者宋健生/攝影

擁有十餘萬粉絲的時尚博主尹渥與詠童，在疫情期間進行藝術整合創作及建立「REPHAIAH.T」新品牌，並於台中舉辦首場聯合發表會，期盼透過作品傳遞「以藝平疫」的正能量。

兩人今年也將展開世界巡展之旅，並進軍目前最夯的加密藝術NFT市場。

24歲的詠童和28歲的尹渥，是一對擁有老靈魂的神仙眷侶，被粉絲封為正能量女神的詠童，每天在她的Instagram帳號發布正能量與身心靈的訊息，日日不間斷，21歲起便連續擔任直播平台代言人3年，年均收入2,000萬元。

另一半尹渥，可說是十八般武藝樣樣通，除了音樂製作及商業設計，還會寫歌、填詞、繪畫，在此次發表會中，還特別為每幅畫作創作詩篇。

兩人平時在Instagram上經常分享穿搭照，時髦的穿搭風格受到大批粉絲歡迎和模仿，詠童還因此推出全新理念的珍珠品牌－REVIVE639。

而疫情期間，兩人除持續透過網路平台傳遞正能量，更積極籌劃新品牌「REPHAIAH.T」，並選在台中林酒店舉辦首場聯合發表會。

詠童表示，經過多年磨合，確認了彼此是靈魂伴侶，「REPHAIAH.T」可說是代表著二人完整的靈魂精神，目前規劃在2022年2月22登記結婚。

尹渥與詠童表示，這次同根生的主題，是希望可以喚起人們愛人如己的意識，推廣無國界、無性別、回歸靈魂，遵行宇宙最高精神—為愛而生。

尹渥特別介紹其中一幅作品「人言可畏」，就像圖中的嘴巴會發出好的聲音與壞的聲音，但其實它們傷害不了我們，我們只要走自己的路即可。

尹渥在2020年被匿名爆料者在網路上攻擊，如今匿名爆料者已受司法制裁，賠償金額更高達100萬元。

尹渥心有所感創作出這幅作品，他認為，人與人之間有許多說不清的對錯，因為每個人的角度不同，看到的風景自然不同。也因為存在著這些複雜，所以更想透過畫作，去給予世界多一點正能量。

在環工業經商長達30多年的尹渥父母十分低調，公司從製造大型工業用污水過濾系統到安裝工程，市值粗估10億元以上，此次在兒子與未來媳婦的發表會上，難得公開亮相。

尹渥的媽媽說，自家的家庭教育嚴格，孩子要什麼得由自己去爭取，看到兒子能走到今天展現出這麼好的成績實屬不易，身為父母真的很欣慰。

發表會中的每一幅畫作，都是由尹渥負責設計繪圖，詠童負責配色，現場並發表獨特的「美式中國風」百萬畫作，以收藏級的翡翠結合畫作，每幅作品都含有寓意與祝福。發表會當天，文化局副局長曾能汀及國民黨市議員吳瓊華、民進黨市議員何敏誠都到場參與剪綵儀式。

尹渥和詠童是一對擁有老靈魂的神仙眷侶。圖／尹渥和詠童提供
尹渥和詠童是一對擁有老靈魂的神仙眷侶。圖／尹渥和詠童提供

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