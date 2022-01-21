聯合新創加速器新創國際論壇 前進大南方加速全球發展契機

由經濟部中小企業處、亞灣新創園指導，聯經數位、聯合創新加速器主辦〈大南方航向全球巿場〉國際論壇1/21日在台北新創實驗室舉行，透過專題演講、跨界跨域對談，探索前進國際拓展機會；台灣未來將靠著一群新創獨角獸驅動的新創事業，創造台灣另一波數位新經濟奇蹟。

經濟部中小企業處主秘謝戎峰致詞表示，在全球數位轉型浪潮下，將創造數以萬計的新產業，中小企業處特別鼓勵與會新創前往大南方，其中「亞灣5G AIOT 創新園區」計畫，在高雄設置「Startup Terrace亞灣新創園」，提供創業環境與資源輔導，幫助新創拓展市場以及接軌國際。

DTA數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡以「全球經濟典範轉移、新創的投戰與機會」為題，COVID-19為台灣數位轉型的催化劑，疫情危機感有助轉位轉型的發展，隨著後匯流時代寬頻環境，資通訊技術發展迅速，5G深入應用到各場景，垂直帶動各大產業創新應用發展，例如FINTECH已經跳過傳統銀行從事金融服務，加密貨幣、區塊鍊平台技術發展，未來是一個無銀行時代。環境在不斷變化，每個產業需要適時因應變化轉型。她鼓勵新創團隊，創意、創新、創業是生生不息的，詹婷怡強調，對於沒有準備的人所有的機會都有問題，但對於準備好的人所有的問題都是機會。

高雄巿政府經發局副局長高鎮遠以「大南方新創發展與契機」為題，介紹高雄產業轉型過程與發展利基，從港區、工業發跡的高雄，近幾年陸續將港區舊倉庫改為結合文創、商場、新創共創、數位內容創意中心基地，每年推動新創比賽、放視大賞、亞灣創新X新創大南方、DigiWave等新創界盛事，創造鼓勵新創的環境。

同時高雄也建構出全國最大的5G AIoT創新試驗場域，包括高雄流行音樂中心、5G無人載具實驗場域、高雄港埠旅運中心、5G會展示範場域高雄展覽館以及5G互動娛樂應用場域高雄軟體園區。

高雄市政府推動智慧城市陸續展現成果，去年4月底NCC核准5處實驗場域，12月底啟用亞灣創新園區，高雄也是唯一具有「XR智能虛擬攝影棚」數位內容產製人才培育基地；在中央政策支持下，預計五年將投資110億，引進50家國內外廠商、120家新創公司，目標帶動300億元投資，1200億元產值。

高市府對新創團隊招商補助再加碼，祭出融資利息優惠，將投資4億5年0利率，新設立高雄並進駐亞灣區房地租金第一、二年0元，第3、4年打6折，第5、6年8折所謂006688優惠，房屋稅、勞工薪資補助等。高市府經發局呼籲，現在投資高雄正對時，新創團隊前進南方緊緊緊趕快主動出擊。

國際專家邀請比時利／瓦隆尼亞辦事處代表鄒宏平、FRENCH TECH TAIWAN代表Laurent Le Guyder、Kudo線上多語同步口譯平台的共同創辦人Parham Akhavan及台荷加速器資深顧問康琦婌Nadia針對〈國際新創在全球市場上發展時必備的策略與歐洲市場數位轉型商機〉與現場新創進行交流。

聯經數位總經理何銘傑（左）頒發元宇宙組MIN獨角獸得主吉事多新創公司。