數位經濟競爭政策白皮書 3月底前公布

公平會今（21）日舉辦成立30週年慶祝茶會，蔡總統出席致詞預告，公平會即將在今年針對數位經濟議題，發表政策白皮書，相信可以成為產業穩健發展的指引，也期勉公平會能與時俱進，繼續充實完備競爭法規，讓市場能公平、有效率的運作。

蔡總統指出，1995年到1998年間，也曾擔任公平會委員之一，當時也是會內國際事務小組的第一屆召集人，跟同仁們出席APEC等各項國際會議，也和美國、紐西蘭等國的競爭法主管機關，進行雙邊諮商合作，過去30年來，公平會積極維護產業及市場競爭秩序的正常運作，對於落實公平交易法規，以及促進經濟穩健發展有相當大的貢獻。

同場出席的行政院長蘇貞昌表示，公平會從資料蒐集、法規訂定、建立國內公平競爭制度，到與國際接軌等，在歷屆主委率領委員下，均奠定完善的基礎；過去一年來，在各方面也迎合新時代趨勢，並因應各界需要，做出各種突破，例如近期將提出數位經濟競爭政策白皮書，就是一大突破。

蘇貞昌強調，國內若有惡意囤積居奇、不公平競爭行為時，期望公平會能夠展現魄力，予以妥處，讓台灣持續走向國際，並促進國際貿易合作。

公平會主委李鎂表示，在數位經濟發展下，很多商業模式跟以往不同了，產業面臨更多國際上競爭的議題，各國政府都在研擬解決方案，而公平會過去一年研擬的數位經濟競爭政策白皮書，經過委員會議多方意見交換，對內容已有大致共識，即將在農曆年後，大約3月底前會發布。

李鎂表示，公平會是獨立機關，許多法律人用語較為艱深，不易讓大眾理解，她在任內持續溝通，期許會內同仁對外溝通時，盡量「講白話」，避免「講行話」，白皮書發布後，還會再召開產、官、學、研各界座談會，邀集與網路、數位經濟相關的科技業者，以及新創、媒體產業，共同完善我國未來的數位經濟競爭政策。

針對白皮書的內容，李鎂預告，將會比照國際上已發生、未來會發生的數位經濟議題，去呈現我國未來在執法上，要思考的方向是什麼，以及未來會怎麼做。