快訊

北市公布2個案足跡 曾到春水堂、小7和遠東百貨

高雄港確診父登船未掃實聯制 航港局出手開鍘

新能源結合交通成趨勢 凱基力推未來移動基金

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導

全球大吹綠色投資，大眾對於移動的剛性需求，推動交通載具往環境友善方向進化，隨著全球市場工業化、科技化、環保化下，交通載具進化的速度將加倍。法人建議，投資人可趁勢在資產配置中納入相關未來移動題材，將有機會搭乘交通進化的順風車。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮指出，近年來全球綠色議題加速各國推廣新能源車，預期2030年時，美國將有半數的新銷售車為新能源車、歐盟將推出3,000萬輛的新能源車、日本估計50%~70%新銷售車為電動車，甚至中國預期至2035年新銷售車達完全電氣化，新能源產業將勢不可擋，企業如能提供更安全、交通成本更低或更具智能的移動載具，可望掌握制勝商機。

馮紹榮表示，未來的電動車霸主或領頭羊車廠仍是未知數，但市場對於電池的需求量大幅擴增已成不可逆趨勢；全球電動車電池市場預計自2020年至2040年，規模將從210億美元增長至5,230億美元，成長近25倍，未來也包含各種再生能源、充電基礎設備、車用電子軟體等需求量大增，搭配各國政策補貼、基礎建設多管齊下，看好產業供應鏈存在龐大的成長動能。

凱基投信看準新能源產業勢不可擋，再度攜手全球最大主動資產管理公司之一——Wellington Management，推出「凱基未來移動基金」，為台灣市場引進具備智慧移動族群的股票型基金，基金將以新臺幣、美元、人民幣、南非幣4種幣別發行，另外也提供A累積型、NA後收累積型兩種選擇，給投資人應用資金的彈性空間。基金於1月18日申報生效，將於3月1日起開始募集。

新能源車 凱基

延伸閱讀

大陸去年整車出口倍增至201.5萬輛 漸成汽車製造強國

封關前搶賺紅包 瞄準電動車 半導體 AI虛擬經濟成長股?

大陸汽車外銷 特製LNG船運行

就市論勢／5G、伺服器、電動車 吸睛

相關新聞

少子化嚴重！ 2020年我國生育給付年減5.7%

少子化嚴重！根據主計總處的國情統計通報資料顯示，2020年我國生育給付230億元，年減5.7%。

尼加拉瓜終止FTA影響台商 財部緊急發布權宜措施

因應尼加拉瓜去年12月與台灣斷交並片面終止台尼FTA，財政部今天緊急發布權宜措施，符合台尼FTA關稅優惠的貨品，在已無法...

2020年女性研發人力9.4萬人 男性仍高出女性2.7倍

主計總處發布國情統計通報，2020年女性研發人力9.4萬人，但男性仍高出女性2.7倍。

政府平抑物價民眾無感 蘇貞昌：不要哄抬物價以身試法

物價持續上漲，根據調查民眾對政府平抑物價作為無感。行政院長蘇貞昌今天則呼籲業者不要以身試法，藉機哄抬物價。

國內最大單一儲能案場落腳嘉縣 因應缺電維持供電穩定

台電電力交易平台去年11月15日成立，力暘能源公司看準綠能商機，由專攻儲能開發、建置的子公司「銧昊儲能」切入調頻輔助服務...

又怪疫情？這家公司年終創23年新低 員工氣炸嗆「為何不是高層減薪」

歲末年終，不少員工最期待的就是公司發放年終獎金的那一刻，以慰勞這1年來的辛勞！近日不斷有企業大手筆豪發獎金的消息傳出，讓許多人羨慕連連。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。