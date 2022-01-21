新能源結合交通成趨勢 凱基力推未來移動基金

全球大吹綠色投資，大眾對於移動的剛性需求，推動交通載具往環境友善方向進化，隨著全球市場工業化、科技化、環保化下，交通載具進化的速度將加倍。法人建議，投資人可趁勢在資產配置中納入相關未來移動題材，將有機會搭乘交通進化的順風車。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮指出，近年來全球綠色議題加速各國推廣新能源車，預期2030年時，美國將有半數的新銷售車為新能源車、歐盟將推出3,000萬輛的新能源車、日本估計50%~70%新銷售車為電動車，甚至中國預期至2035年新銷售車達完全電氣化，新能源產業將勢不可擋，企業如能提供更安全、交通成本更低或更具智能的移動載具，可望掌握制勝商機。

馮紹榮表示，未來的電動車霸主或領頭羊車廠仍是未知數，但市場對於電池的需求量大幅擴增已成不可逆趨勢；全球電動車電池市場預計自2020年至2040年，規模將從210億美元增長至5,230億美元，成長近25倍，未來也包含各種再生能源、充電基礎設備、車用電子軟體等需求量大增，搭配各國政策補貼、基礎建設多管齊下，看好產業供應鏈存在龐大的成長動能。

凱基投信看準新能源產業勢不可擋，再度攜手全球最大主動資產管理公司之一——Wellington Management，推出「凱基未來移動基金」，為台灣市場引進具備智慧移動族群的股票型基金，基金將以新臺幣、美元、人民幣、南非幣4種幣別發行，另外也提供A累積型、NA後收累積型兩種選擇，給投資人應用資金的彈性空間。基金於1月18日申報生效，將於3月1日起開始募集。