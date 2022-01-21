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2020年女性研發人力9.4萬人 男性仍高出女性2.7倍

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
根據主計總處資料，2020年女性研發人力9.4萬人，但男性仍高出女性2.7倍。示意圖／ingimage
根據主計總處資料，2020年女性研發人力9.4萬人，但男性仍高出女性2.7倍。示意圖／ingimage

主計總處發布國情統計通報，2020年女性研發人力9.4萬人，但男性仍高出女性2.7倍。

主計總處指出，依據科技部統計，2020年全國研發人力 計35.1萬人，較2019 年增0.8萬人（或增2.4%），其中男性25.7萬人，約為女性9.4萬人的2.7倍。與2016年相較，全國研發人力增10.9%，其中女性增13.1%，較男性增10.1%，高3個百分點，使得女性占比由2016年的26.3%，上升至2020 年26.8%，增加0.5 個百分點。

若按研發人力類別觀察，2020年全國研究、技術及支援三類人員分占58.1%、34.6%及7.2%。若以類別的性別觀察，支援人員男性占43.8%，較女性低12.4個百分點，研究及技術人員則均以男性為主，分占77.1%及72.7%。與2016年相較，女性的研究人員、技術人員占比均增0.6個百分點，支援人員則減0.3 個百分點，顯示各類研發人力性別差距略有改善。

依研發人力學歷觀察，2020年碩士以上學歷占58.0%，其中約每五人有一人為博士，若按兩性的研發人力學歷結構觀察，兩性均以碩士居多，男性占46.4%，較女性占42.9%，高出3.5個百分點，學士占比均約三成，惟女性略高於男性1.2個百分點，另博士學歷占比均約一成，男性高於女性1.3個百分點。

碩士 科技部

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