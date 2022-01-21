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去年前11月核發建築物建造執照總樓地板面積 年增1.4%

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處發布國情統計通報，去年前11月核發建築物建造執照總樓地板面積年增1.4%，六都占六成八。

主計總處指出，依建築法規定，建物的新建、增建、改建及修建，應請領建造執照。根據內政部統計，2021年1~11月全國核發建築物建造執照件數為2萬3,882 件，較2020年同期增2.1%，總樓地板面積3,813萬平方公尺，亦增1.4%，平均每件1,596 平方公尺，則減0.6%。

依用途別分析，2021年1~11月核發建造執照總樓地板面積以住宅類2,204 萬平方公尺占57.8%為主，較2020年同期增5.6 %，工業、倉儲類 580萬平方公尺占15.2%，年減37.1%，農業設施占10.3%，年增1.0倍，辦公、服務類及商業類，各占7.2%及3.3%，分別年增25.1 %及22.6%。

依六都核發建造執照總樓地板面積觀察，2021年1~11月為2,605 萬平方公尺，占全國比重約六成八，年增6.7%，其中以台中市占一成七最多，其次為桃園市占一成四，與2020年同期相較，台南市因農業設施擴增，增近四成，高雄市增逾三成，台中市增6.8%，新北市、桃園市及台北市則分別年減11.2%、6.4%及 2.5%。

農業 內政部

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