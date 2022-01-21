少子化嚴重！ 2020年我國生育給付年減5.7%

少子化嚴重！根據主計總處的國情統計通報資料顯示，2020年我國生育給付230億元，年減5.7%。

主計總處指出，生育給付規模受新生兒人數、社會環境及政策等因素影響，2020年生育給付230.1億元，較2019 年減13.8億元(或減5.7%)，主因新生兒人數較2019年減1.4萬人(或減7.9%)；與2016年相比，生育給付減21.9億元(或減8.7%)，惟減幅較新生兒人數降幅22.3%緩和，主因近年政府持續擴大各項獎勵生育政策所致。

若依計畫型態觀察，2020年生育給付以「社會救助及福利服務」計畫給付139.5億元，占60.6%居多，「社會保險」計畫則為90.6億元，與2019年相較，分別減5.1%及減6.4%；生育給付占GDP比重，由2016年的0.14%降至2020年的0.12%。

觀察「社會救助及福利服務」計畫主要給付項目，2020年以雇主對員工產假薪資給付103.4億元，占74.1%較大，其次為生育補助、獎勵金及其他36.1億元，占 25.9%，與 20161年相較，分別減8.4%及減8.0%。

若將生育給付平均分配給每位新生兒，2020年平均每位新生兒可分配14.3萬元，較2019年增3,362元，或增2.4%， 若與2016 年相較，則增2.1萬元，或增17.5%，2016年至2020年平均每位新生兒所獲生育給付逐年遞增。