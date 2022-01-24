新春刷花旗抽200台iPhone！指定通路加碼回饋最優享星級飯店住宿券

聯合線上 / 林芳

農曆新年即將到來，花旗銀行推出「虎年新春饗樂祭」，為卡友送上新春大禮：單筆刷滿888，即可抽200支iPhone 13 Pro！指定通路滿額還可享最高20%回饋或老爺酒店聯合住宿券，要讓卡友們金虎開春好運滾滾來！

過年開車返鄉，加油刷花旗卡不只能享最高20%回饋，還有機會抽iPhone 13。 圖／shutterstock提供
過年開車返鄉，加油刷花旗卡不只能享最高20%回饋，還有機會抽iPhone 13。 圖／shutterstock提供

為服務廣大卡友，【花旗虎年新春饗樂祭】只要完成登錄，自2022年1月21日起至2022年3月31日為止，花旗任一卡別，全通路單筆合格消費滿NT$ 888，就享有抽獎機會1次，如累積2筆且每筆消費888元(含)以上，則可獲得2次抽獎機會，以此類推。抽獎機會累積無上限，刷越多、中獎機會越高，200台最新iPhone 13 Pro (256G)等你來抽，讓卡友們新年換新機，開心博個好彩頭！！(每正卡人於活動期間內限回饋乙支iPhone)

刷花旗卡全通路單筆消費滿NT$ 888，就享有iPhone 13抽獎機會。(共200台) 圖／黃介璘提供
刷花旗卡全通路單筆消費滿NT$ 888，就享有iPhone 13抽獎機會。(共200台) 圖／黃介璘提供

在抽獎活動之餘，於交通、美食外送、旅遊、飯店等指定通路，只要累積合格消費達6,000元，即可享有「統一超商200元虛擬商品卡」回饋，前2,022位達門檻客人再享價值千元的花旗新春禮包！結合以上回饋累積消費滿6千元，最高可獲得價值1,200元回饋，回饋率高達20%！累積刷滿30,000元，即可享「老爺聯合飯店住宿券」乙張，讓你提前規劃放鬆假期。(每正卡人於活動期間內最高回饋為老爺聯合住宿券乙張與早鳥禮包乙個)

如此一來，連宅在家叫foodpanda、Uber Eats都能聰明消費享回饋，一邊累積消費享好禮，一邊累積機會抽iPhone，真是太棒了！

外送美食優惠同步登場，一邊領回饋一邊抽iPhone，真是太賺啦! 圖／黃介璘提供
外送美食優惠同步登場，一邊領回饋一邊抽iPhone，真是太賺啦! 圖／黃介璘提供

若是需要出門，無論是過年開車返鄉，到全國加油站，或是租用goshare共享機車，方便之餘也能享回饋！除此之外，多間指定飯店住宿餐飲，以及訂房網等通路，都能享有指定通路累積消費滿額回饋， 好禮回饋輕鬆拿好拿滿。

到指定通路預定旅遊行程，享有指定旅遊通路累積消費滿額，最高20%回饋。 圖／黃介璘提供
到指定通路預定旅遊行程，享有指定旅遊通路累積消費滿額，最高20%回饋。 圖／黃介璘提供

從年前刷到年後，刷花旗卡「虎麗笑嗨嗨」，好康獎不完！走過路過不要錯過，現在就來登錄刷花旗吧！

立即登錄活動：www.citibank.com.tw/t2

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