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產業用地連番闖環評 新市、水上園區卡關
經濟部運用舊有台糖農地，規畫多個南部產業園區供應台商回流，今（20）日環保署接連初審台南新市產業園區、嘉義水上產業園區等案，二案皆須補正再審。
經濟部以台糖農地在中南部推出多個產業園區，今日由新市園區、水上園區相繼闖關環評，其中新市園區已從原規畫的98.5公頃，調降為69.2公頃，雖可免進入二階環評，不過今日在專案小組初審仍面臨多項環境議題，須補件再審。
環評委員要求，新市案須補充說明低污染進駐產業的篩選原則、空汙及溫室氣體增量抵換及後續查核方式、區域排水及滯洪能力評估結果、農地開發的土地相容性、重金屬排放影響，以及既有殯葬用地的後續處理方式，須於3月31日前補正後再審。
另一案水上園區的部分，開發面積為99公頃，將引進食品及飼品、藥品及醫用化學製品製造業，今日同樣決議為補正再審，環評委員要求說明引進產業與鄰近中埔園區的差異性、園區與周圍土地使用的關聯性、空汙及溫室氣體增量抵換及後續查核方式、區域排水及滯洪量能評估結果。
環評委員也要求，開發單位應加強水上園區與中埔園區，有關危害性化學物質運作量及排放量管理。
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