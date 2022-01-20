中央加碼9.8億元 12萬戶租屋族獲補助

內政部營建署今（20）日表示，各地方政府已完成第一波租屋族補貼審查，合格戶數有12萬1,776戶，不過依照日前公布的中央及地方分攤規畫，原僅能補貼10萬戶，考量到疫情下必須照顧弱勢家庭，行政院本周專案核定9.8億餘元，讓已提出申請且符合資格的超額戶數，補助款由中央全額負擔，以落實對全國租屋族的照顧。

營建署指出，本次行政院同意增額2萬餘戶部分，已迅速函轉地方政府辦理增額戶核定程序，預計地方政府於將在今年2月將陸續寄發增額戶核定函，獲核定的民眾可自收到核定函的當月或次月起，按月補貼2,000元至8,000元不等。

營建署表示，從2015年度開始，為擴大租金補貼戶數，經費改由中央及地方共同負擔，但考量本次超額戶數較多，因而函報行政院爭取合格戶全數補貼，其中超額戶數全數由中央補助，讓地方免出配合款，合計此波租金補貼共由中央負擔44.5億餘元，給予租屋族實質的支持。

營建署表示，在原計畫額度內的申請案，地方政府已經於去年12月陸續發出核定函並進行補貼，不論審查結果有無通過，地方政府皆會以書面方式通知申請人，請民眾留意申請時填寫的戶籍地、通訊地或租賃地信箱，如有疑義可電洽租賃地的地方政府。

營建署提醒，第二波租金補貼受理申請時間為今年2月14日至2月25日，計畫戶數為2萬戶，如第一波未申請到，但仍有租屋需求的民眾，請務必把握第二次申請機會，以線上申請或郵寄申請為主，不開放臨櫃申請。