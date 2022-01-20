外銷訂單2021年衝上歷史新高 今年1月有看頭

據經濟部統計處統計，去年12月外銷訂單679億美元，年增12.1%，連續22個月正成長外，也持續創下單月新高，全年6741.3億美元、年增26.3%，更創下全年總額的歷史新高。今年第一季雖是科技類產品接單淡季，但預期1月仍有機會創歷史同月新高。

統計處處長黃于玲表示，12月外銷訂單表現優於預期，主要原因是因疫情影響的供應鏈緩解情況比預想中好，且電子與資通訊接單也高於預估，在終端需求持續強勁下，價格維持高檔。

另外，全年總金額衝上新高，主因疫情造成全球遠距需求及數位轉型發展，台灣有供應鏈和產業聚落優勢，使得科技類貨品有好表現，這樣的優勢延續到今年，也讓電子與資通訊產品更上層樓。加上疫苗問世、施打率提高，全球景氣逐漸回溫，傳統貨品成長幅度今年甚至比科技類更高。

統計處指出，展望未來，全球經濟仍朝正向軌道前進，加上5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用持續擴展，將有助於延續外銷接單動能，不過，變種病毒全球快速擴散，以及供應鏈問題仍在，恐抑低成長步伐，且第1季是科技類貨品的接單淡季，預期元月外銷訂單將較上月減少，但較上年同月增加。

統計處預估，今年1月接單金額為585億到600億美元，年增11%到13.8%，若接單金額高於585億元，則同樣會創下歷史同月新高。