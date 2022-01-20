2021年外銷訂單創歷史新高 今年1月有望攻「最強1月」

經濟部統計處今（20）日公布去年12月外銷訂單金額為679.0億美元，創歷年單月新高，年增12.1%，拿下連22紅。隨著去年12月成績公布，2021年全年成績單也同樣出爐，2021年全年總金額為6,741.3億美元，歷年同期新高；年增26.3%，創下2005年以來年增最高。

統計處預估，今年1月外銷訂單金額為585億美元至600億美元，年增11.0%至13.8%。統計處長黃于玲表示，若是預估準確，有望創下「最強1月」，朝向「淡季不淡」趨勢。

經濟部原預估去年12月外銷訂單金額為605億美元至620億美元，但實際結果超出預期，創下679億美元的駭人成績。

黃于玲說，因為新興科技運用力道強勁，電子業供應鏈缺料問題改善速度優於預期，大幅度推升手機、筆電及網通產品訂單成長；傳統貨品方面，也因為終端需求強勁，其中，基本金屬12月表現優於預期。

至於全年訂單表現亮眼，黃于玲分析，疫情2020年爆發，推升遠距商機及宅經濟，再加上台灣導體產業擁有優秀製程及產業聚落，因此數位轉型趨勢符合台灣產業型態優勢，而科技類強勁力道延續到去年，讓資通信產品、電子產品都創下歷史新高。

原本預估全球疫情趨緩會讓遠距商機式微，但黃于玲認為，因為疫情導致全球生活型態被改變，既使疫情緩解，也很難回到疫情前生活，認為遠距商機需求可能會降溫，但不會完全消失。

而去年因為歐美各國陸續開始施打疫苗，帶動經濟復甦及終端需求，讓傳統貨品2021年的訂單金額成長幅度比科技類還要高，也墊高去年台灣整體外銷訂單表現。以全年累計來看，資通信產品、電子產品、基本金屬、機械、塑像膠製品都創下歷史新高。

然而，雖然去年12月外銷訂單各主要接單貨品都表現好，唯獨機械業成為「萬紅之中一點黑」吃下年減1.4%。統計處解釋，因為中國大陸經濟衰退，讓自動化設備的訂單趨緩，至於是否會是短期亦或長期現象仍有待觀察。

去年全年表現好，是否會造成今年高基期下難再攻高？黃于玲說，今年依照經濟預測機構IHS markit預估，全球2022年經濟成長率為4.2%，不像2021年成長率那麼高，但還是維持正成長；所以預期台灣外銷訂單仍會朝向正成長，但增幅會較緩和。

雖然統計處無法預估2022年全年表現，但是依照台灣「愈到年底愈暢旺」的趨勢，以今年第一季表現來推估全年是否再攻高。黃于玲提醒，還是要注意今年是否出現黑天鵝。

而按去年12月接單地區，美國、中國大陸及香港、歐洲及東協都創下歷年單月新高。至於美國聯準會（Fed）預估會在今年3月升息，會不會影響到美國外銷訂單表現，黃于玲回應，美國升息是為了解決通膨問題，如果升息後可以改善美國經濟情形，不排除會有利於美國接單表現。

統計處展望未來，全球經濟仍朝正向軌道前進，但變種病毒全球快速擴散，以及供應鏈問題仍在，恐抑低成長步伐。據外銷訂單受查廠商對2022年1月份接單看法，按接單金額計算之動向指數則為44.9， 預期1月整體外銷訂單金額將較去年12月份減少，其中資訊通 信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為46.3、46.8及36.7。