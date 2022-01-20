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花旗熊市指標出爐：曾預測2008金融風暴 看目前仍低位

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
花旗集團熊市觀察指標曾準確預測2000年網路泡沫和2008年金融海嘯，18個熊市指標中，過去2000年網路泡沫曾經出現17.5個警訊，2008年金融危機13個警訊，這次僅有9個。圖／路透社
花旗集團熊市觀察指標曾準確預測2000年網路泡沫和2008年金融海嘯，18個熊市指標中，過去2000年網路泡沫曾經出現17.5個警訊，2008年金融危機13個警訊，這次僅有9個。圖／路透社

美國升息循環，可能引爆股市重跌？花旗不認為，花旗集團熊市觀察指標曾準確預測2000年網路泡沫和2008年金融海嘯，18個熊市指標中，過去2000年網路泡沫曾經出現17.5個警訊，2008年金融危機13個警訊，這次僅有9個。

但花旗集團要仔細觀察美國升息對股市影響，過去經驗超過10個以上特別開始注意。

展望2022年金虎年，花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞建議聚焦「T」、「I」、「G」、「E」、「R」五大投資主題，掌握2022年投資先機。包括科技股中的半導體產業，預期2022年資訊科技產業獲利將持續創新高，科技產業持續扮演經濟復甦火車頭。

1.Technology：科技股持續引領風騷

疫情加速了全球科技產業的發展，居家辦公、線上學習等，激發了市場對於通信基礎設施、個人電腦及消費類設備的需求，其中半導體產業迎來了新的發展契機。

隨著數位轉型不斷深化，5G的應用更有助於半導體產業蓬勃發展，5G技術不再侷限於智慧型手機，更擴大應用到筆記型電腦、電視、先進物聯網設備、汽車、工廠自動化和消費電子產品，預期2022年資訊科技產業獲利可望持續創新高，科技產業將持續扮演經濟復甦的火車頭。

2.Inflation：通膨升溫但不失控

2022年通膨依舊是牽動金融市場的關鍵因素，隨著供應鏈短缺、薪資增長推升通膨持續上漲，美國去年12月通膨年增率飆至7%，連續三個月衝破6%，更創下近40年以來最大增幅，2022年通膨壓力仍在，全年升溫卻不失控，預估2022全年通膨率為3.3%。

為抑制通膨，聯準會可望於3月開啟動升息循環，預期為市場增添短期的波動，但考量通膨因素，實質負利率的環境延續，結合企業獲利持續增長，股市預期仍有上漲的動能。

3.Green Energy：綠能主題長線可期

全球政府與企業加速凝聚2050年淨零碳排共識，美國進一步推動潔淨電力績效計畫(CEPP)，以因應氣候變遷挑戰，預計2030年前清潔能源占比從40%提高至80%，電動車、氫燃料電池等新能源動力汽車佔美國汽車銷售量將從3%，大幅提高至50%；美國並計畫2030年碳排放量，將在2005年基礎上大幅減少50%至52%，歐盟及中國亦相繼宣示提高潔淨能源佔比以及調降碳排。

在政策面及需求面的帶動下，花旗集團長期看好綠化世界的投資主題，預期以綠能為首的主題包括新能源、電動車等題材在2022年仍具投資潛力。

4.Earning Forecast：企業獲利持續支撐

受惠於寬鬆貨幣政策、政府財政刺激措施以及企業獲利大幅上揚，美國股市在2021漲勢凌厲，全年大漲27%，創下連續三年兩位數漲幅的表現。每股獲利預估，2022年美股EPS可望達9%成長率，相較於非美國市場6%的成長率，預期美國市場依舊扮演全球股市領頭羊的角色。

相較於中小型企業，大型企業財務體質及基本面相對強健，美國大型股獲利穩健，波動性較小，可望延續2021年多頭走勢。

5.Risks& Reshape：留意風險重整投資組合

儘管整體經濟復甦態勢不變，曾慶瑞分析，全球通膨是否持續升溫，以及中國經濟成長趨緩、美中貿易關係、供應鏈中斷、歐洲能源危機等等都是牽動金融市場走勢的關鍵風險，更需仰賴多元配置的投資組合來降低市場波動。

舉例來說，「股6債4」的投資組合，在過去10年平均報酬率達7.3%，雖然比不上股市投報率，卻能達到分散風險，兼顧長期報酬和波動管理，穩中求勝。

美國升息 通膨 花旗

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