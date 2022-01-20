物價聯合稽查小組持續稽查 兩家連鎖餐飲釋出春節優惠

跨部會「物價聯合稽查小組」，持續於1月18日及19日各現場稽查1家上游供應商，持續釐清部分廠商供應鏈價格漲幅情形，以防範及遏止任何哄抬、囤積或不合理漲價等行為，維持國內民生物價穩定；經溝通，兩家連鎖餐飲業者「八方雲集」、「孫東寶」也提出年節優惠方案。

「物價聯合稽查小組」自去年12月10日成立以來，已陸續完成稽查近28家下游連鎖餐飲業者與41家中上游供應商的現場稽查。此外，經與業者溝通，業者能充分瞭解政府穩定物價之政策，也願意共體時艱，透過緩漲、調降價格或以優惠折扣方式回饋消費者。

經溝通，「八方雲集」今年1月25日至31日提供生鮮水餃9折優惠；「孫東寶」於過年前至過年期間，全品項內用95折，外帶9折優惠。

經濟部會持續關注民生，維持物價穩定，也再次呼籲其他廠商、業者本於企業誠信與社會責任，應主動採取平穩物價作為，一起爲台灣民生經濟打拼，創造企業、民眾與政府三贏的局面。