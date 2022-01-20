因應CPTPP 政院拍板著作權法、商標法部分條文修正草案

為推動我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），經濟部智慧局自2016年提出「著作權法」及「商標法」部分條文修正草案，因上屆立法院屆期未審議，於2020年再送行政院，終於在今（20）日行政院拍板通過，將送立法院審議。

智慧局表示，「著作權法」修正重點有兩項，包括100條，將侵權情節重大的非法數位盜版、散布及公開傳輸行為改列為非告訴乃論（也就是公訴）罪，並定有「侵害他人有償提供的著作」、「原樣重製」、「造成權利人100萬元以上損害」作為認定侵權情節重大的三要件。

另外，由於光碟式微，已經不是主要侵權來源，且盜版光碟也包含在修正第100條數位盜版範圍內，因此配合刪除現行法重製、散布盜版光碟公訴罪的加重刑則規定，回歸適用一般重製、散布罪的刑責規定，並配合刪除相對應的沒收、沒入規定。

「商標法」部分，草案刪除第68條現行商標法仿冒標籤民事責任要求行為人必須「明知」才會構成侵害的主觀要件的規定，回歸一般民事損害賠償責任以「故意」或「過失」為歸責條件。

同時，修正第95條，增訂仿冒商標或團體商標的標籤等行為的刑罰規定，將對進口仿冒商標標籤、包裝等準備及輔助侵權行為科以刑責，可提升商標權人商品銷售與獲利，強化商標保護。

另外，修正第96條及第97條，仿冒證明標章標籤、販賣或意圖販賣他人所為侵權商品等涉及刑責的行為，將其「明知」的主觀要件予以刪除，回歸以「故意」為刑事處罰的要件，將包含可預見會造成侵害之間接故意的行為。