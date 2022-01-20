快訊

西堤群聚案延燒 北市公布確診足跡「曾到大安、大同2診所」

父大義滅親舉報兒吸毒 網紅「蕾菈」合夥人竟是毒品上游

因應CPTPP 政院拍板著作權法、商標法部分條文修正草案

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
為推動我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），經濟部智慧局自2016年提出「著作權法」及「商標法」部分條文修正草案，因上屆立法院屆期未審議，於2020年再送行政院，終於在今（20）日行政院拍板通過，將送立法院審議。記者陳正興／攝影
為推動我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），經濟部智慧局自2016年提出「著作權法」及「商標法」部分條文修正草案，因上屆立法院屆期未審議，於2020年再送行政院，終於在今（20）日行政院拍板通過，將送立法院審議。記者陳正興／攝影

為推動我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），經濟部智慧局自2016年提出「著作權法」及「商標法」部分條文修正草案，因上屆立法院屆期未審議，於2020年再送行政院，終於在今（20）日行政院拍板通過，將送立法院審議。

智慧局表示，「著作權法」修正重點有兩項，包括100條，將侵權情節重大的非法數位盜版、散布及公開傳輸行為改列為非告訴乃論（也就是公訴）罪，並定有「侵害他人有償提供的著作」、「原樣重製」、「造成權利人100萬元以上損害」作為認定侵權情節重大的三要件。

另外，由於光碟式微，已經不是主要侵權來源，且盜版光碟也包含在修正第100條數位盜版範圍內，因此配合刪除現行法重製、散布盜版光碟公訴罪的加重刑則規定，回歸適用一般重製、散布罪的刑責規定，並配合刪除相對應的沒收、沒入規定。

「商標法」部分，草案刪除第68條現行商標法仿冒標籤民事責任要求行為人必須「明知」才會構成侵害的主觀要件的規定，回歸一般民事損害賠償責任以「故意」或「過失」為歸責條件。

同時，修正第95條，增訂仿冒商標或團體商標的標籤等行為的刑罰規定，將對進口仿冒商標標籤、包裝等準備及輔助侵權行為科以刑責，可提升商標權人商品銷售與獲利，強化商標保護。

另外，修正第96條及第97條，仿冒證明標章標籤、販賣或意圖販賣他人所為侵權商品等涉及刑責的行為，將其「明知」的主觀要件予以刪除，回歸以「故意」為刑事處罰的要件，將包含可預見會造成侵害之間接故意的行為。

商標 仿冒 立法院 CPTPP

延伸閱讀

政院調度907億助各縣市發年終獎金 比去年多193億

省了6萬？山東老婦為孫織出Armani同款毛衣 網大讚只怕侵權

政院拍板！後備軍人受召期間 企業享營所稅優惠　

強化著作權 政院修法 重大非法數位盜版、散布改列公訴

相關新聞

花旗熊市指標出爐：曾預測2008金融風暴 看目前仍低位

美國升息循環，可能引爆股市重跌？花旗不認為，花旗集團熊市觀察指標曾準確預測2000年網路泡沫和2008年金融海嘯，18個...

經濟部：春節油價只跌不漲 桶裝瓦斯3月底前凍漲

九天農曆春節連假即將到來，經濟部長王美花今（19）日表示，春節期間除了水、電、天然氣民生、工業用戶、液化石油氣（桶裝瓦斯...

即日起父母可同時育嬰留停、領津貼 最高領43.9萬

搶救生育率，政府祭高額育嬰留停津貼。勞動部今（20）日表示，即日起有三歲以下小孩父母可同時請育嬰留職停薪，並可同時領六個...

物價聯合稽查小組持續稽查 兩家連鎖餐飲釋出春節優惠

跨部會「物價聯合稽查小組」，持續於1月18日及19日各現場稽查1家上游供應商，持續釐清部分廠商供應鏈價格漲幅情形，以防範...

農委會：春節前毛豬、白肉雞價格偏高 農產供應充足

農曆春節連假即將到來，是年度蔬果、魚肉、花卉等農產品的消費高峰。根據農委會最新盤點，農曆年二周前，毛豬、白肉雞及雞蛋價格...

【比特幣ATM／上】虛擬貨幣實體交易悄悄發展 現在連橘世代都在用

隨著近年比特幣、乙太幣等虛擬貨幣交易夯，過去被認為存在於「虛擬」世界的虛擬貨幣，現在逐漸走入實際生活中，台灣北、中、南都出現好幾台可以買比特幣的機器，大部分投資人稱它「比特幣ATM」，而長期在幣圈中走跳的人則稱是「BTM」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。