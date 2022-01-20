行政院發紅包 中央調度907億元助地方發年終

行政院長蘇貞昌今（20）日表示，中央循例在農曆春節前，啟動協助地方政府年關資金調度機制，由於去年經濟表現亮眼，統籌分配稅款財源收入超過預計數，因此今年地方政府獲配年關資金撥付金額，將大幅增加達907億元。

行政院表示，在行政院會中，蘇揆對於財政部、行政院主計總處對財政控管與資金運用調度得宜，讓政府有足夠資源，做出很多好成績，蘇揆也表達肯定與感謝之意。

蘇揆表示，每年農曆春節前，各地方政府為發放員工薪資、年終獎金、考績獎金及退休撫卹等人事經費，皆有資金調度上的高峰期及難度，中央循例皆會在農曆春節前啟動協助地方政府年關資金調度機制。

蘇揆指出，去年我國經濟表現亮眼，營利事業所得稅等統籌分配稅款財源收入超過預計數，因此地方政府能夠獲配的年關資金數，也較往年大幅增加。

蘇揆指出，今年度中央政府協助地方政府年關資金撥付金額達907億元，足足比前一年的714億元多出近200億元，足夠支應各地方政府年關所需資金，也讓全國各公務機關人員都能在農曆春節前十天，也就是1月22日能領到年終獎金，快樂過新年。

蘇揆也感謝全國軍公教人員的努力，並感謝財政部長蘇建榮、主計總處主計長朱澤民及相關同仁近年來對財政控管得宜、資金運用調度得宜，讓各部會有足夠資源，做出很多好成績，不但賸餘多、還債歷史最高、協助地方更多。

蘇揆也期許，未來希望中央、地方大家一起合作，相關資金調度撥補順利，讓所有工作同仁都能過好年。