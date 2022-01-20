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森崴工程陸續認列 今年營運可望持續成長

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

森崴能源（6806）去年全年營收創下歷史新高，主要由於認列台電離岸風電標案及年底主要工程完工認列所致，森崴指出風場2021年、2022年以前置工程為主，由於今年台電離岸風場建置進度上持續推進，預計今年離岸風場營收貢獻有望再較去年增加，再加上在太陽光電及售電收入也持續看好下，市場看好該公司今年營運成長。

森崴能源去年全年營收來到43.34億元，年成長幅度高達765%，主要就是認列台電離岸風電標案及年底主要工程完工認列所致，全年營收也創下歷史新高，而今年營運可望持續走高。

森崴能源目前工程業務佔營運比重約在六成左右，而售電業務則在二成水準，是目前重要的二大營運重心，森崴旗下富崴能源以628.88億元得標承攬台電二期離岸風電統包工程（EPC）及五年運維合約，未來將依據後續台電風場完工比例認列工程收入貢獻，市場法人預期，未來隨著工程進度發展，森崴能源完工認列的金額在今年及明年都持續看好，也是今年營運成長的重要動能。

此外，市場法人也看好森崴未來在離岸風電領域的發展，主要由於日前子公司富崴已與國際風機大廠Vestas簽訂31支風機供應及維運合約，每座風機裝置容量為9.5MW，總裝置容量為294.5MW，後續也將設有海上升壓站及岸上開閉站。

後續台電離岸風場建設進度規劃上，森崴指出，目前風場2021年、2022年以前置工程為主，2022年營收貢獻有望再較2021年增加；後續2023年進入安裝階段，2024年營收認列估計將達高峰，2025年完工，後續還有5年運維收入。

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