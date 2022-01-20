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即日起父母可同時育嬰留停、領津貼 最高領43.9萬

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
搶救生育率，政府祭高額育嬰留停津貼。圖／本報資料照片
搶救生育率，政府祭高額育嬰留停津貼。圖／本報資料照片

搶救生育率，政府祭高額育嬰留停津貼。勞動部今（20）日表示，即日起有三歲以下小孩父母可同時請育嬰留職停薪，並可同時領六個月津貼，若雙親請好請滿，總計可領逾43.9萬津貼。

勞動部表示，為讓有親自照顧小孩需求之父母，彈性運用育嬰留職停薪津貼制度，《就業保險法》第19條之二配合《性別工作平等法》之修正，刪除父母同為被保險人，不得同時請領津貼之規定，以建構完善的生養環境。政院亦已宣布自2022年1月18日起適用。

新規定上路後，依《性別工作平等法》同時申請育嬰留職停薪，且就業保險年資滿一年之父母，即可同時請領津貼，共同陪伴子女成長之餘，亦能獲得經濟支持。

未修法前的規定是，有三歲以下小孩之父母，雖然都可以請二年育嬰留停，但父母必須錯開請。修法後，父母將可以同時請育嬰留停，最長可以同時請二年，其中半年還可領津貼，由原本每月領投保薪資六成提高至八成。給錢給假，就是要鼓勵生育。

若以目前勞保最高投保薪資4萬5,800元計算，可月領3萬6,640元育嬰留停津貼，最長可領到六個月，等於雙親同時請好請滿，可領到總計43萬9,680元的育嬰留停津貼。

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