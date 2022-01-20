政院通過著作權法、商標法修正案 將送立院審查

台灣為加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），經濟部智慧局自2016年即檢視CPTPP與我國法規落差，提出《著作權法》及《商標法》部分條文修正草案。行政院於今（20）日院會審查通過將送立法院審議。未來完成立法程序後，將更有效嚇阻著作、商標侵權，落實權利人及消費者利益保護，並有助於提升國際參與及區域經貿競爭力。

智慧局表示，著作權法修正重點包括將侵權情節重大非法數位盜版、散布及公開傳輸行為改列為非告訴乃論罪，並定有「侵害他人有償提供的著作」、「原樣重製」、「造成權利人100萬元以上損害」作為認定侵權情節重大的三要件，加強對著作權人保護。

而由於光碟式微，已非主要侵權來源，且盜版光碟亦包含在修正第100條數位盜版範圍內，故配合刪除現行法重製、散布盜版光碟公訴罪加重刑則規定，回歸適用一般重製、散布罪刑責規定，並配合刪除相對應沒收、沒入規定。

而在商標法方面，本次修法刪除現行商標法仿冒標籤民事責任要求行為人必須「明知」才會構成侵害的主觀要件規定，回歸一般民事損害賠償責任以「故意」或「過失」為歸責條件。

另外，增訂仿冒商標或團體商標標籤等行為的刑罰規定，將對進口仿冒商標標籤、包裝等準備及輔助侵權行為科以刑責，可提升商標權人商品銷售與獲利，強化商標保護；仿冒證明標章標籤、販賣或意圖販賣他人所為侵權商品等涉及刑責行為，將其「明知」主觀要件予以刪除，回歸以「故意」為刑事處罰的要件，將包含可預見會造成侵害間接故意的行為，以符合社會正義及期待。