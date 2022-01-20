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智慧電網發展獲國際肯定 台電獲SGI評比世界第二

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

台電因應近年能源轉型快速發展，全力推動智慧電網。台電說明，新加坡電力SP集團（Singapore Power Ltd）自2018年起發布智慧電網發展指標（Smart Grid Index,SGI），每年評比各電力公司的智慧電網發展狀況。2021年在世界86間事業體中，台電由去年全球第十名躍升為第二名。

台電表示，新加坡SGI智慧電網發展指標近年成為國際智慧電網發展指南，透過顧客賦權與滿意度、安全、綠色能源、監測與控制及分散式能源整合等七大主題，評比電力公司的智慧電網推動狀態，研究地區涵蓋亞太地區、歐洲及美洲。

去年11月公布2021 Benchmarking Result報告，在針對全球37國共86間電力事業體的調查中，法國電力控股集團（EDF）子公司Enedis配電公司以96.4分排名第一，台電公司以94.6分與美國ConEd及英國UKPN兩家電力公司並排第二，其他知名企業包括日本東京電力獲得82.1分，韓國電力獲得73.2分，台電於智慧電網表現深受國際肯定。

台電指出，台電積極發展再生能源，推動智慧電網、儲能系統增強電網韌性，並創造友善併網環境，擴大再生能源併網容量。截至2020年年底，全國太陽光電及風力機組累積併網裝置容量分別達到5.565GW（10億瓦）及854MW（百萬瓦）；同時也於去年間發出約60億度及25億度電，為電力供應注入奧援。

台電以中央調度中心、區域調度中心與配電調度中心建構三階層完整電源及電網監控能力，分秒達成電力供需平衡。台電同時也持續發展先進配電管理系統(ADMS)、饋線自動化系統、智慧電表(AMI)等技術，並於金門地區建置可0.2秒內即刻供電的鋰電池儲能系統，及可大量儲存再生能源至需要時段使用的鈉硫電池儲能系統，成為智慧電網技術的整合驗證場域。

另外，台電為兼顧能源轉型及全國穩定用電也推出輔助服務，吸引民間超過84MW資源投入，並攜手民間企業打造「亞洲首例」電力頻率調整儲能系統(AFC)，1秒可提供15MW電力。

除此之外，也參考美英澳等先進國家電力市場架構，建置電力交易平台，邀請民間電力資源透過競價模式提供輔助服務，共同協助全國電力系統穩定，打造電力共享經濟。

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