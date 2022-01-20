女力崛起 109年女性研發人力續攀至9.4萬人

科研女力崛起，主計總處最新國情統計通報指出，109年女性研發人力續攀至9.4萬人，且各類研發人力性別差距已略有改善。

主計總處引用科技部統計指出，109年全國研發人力共計35.1萬人，年增2.4%，其中男性25.7萬人，約是女性9.4萬人的2.7倍；不過從趨勢來看，女性科研人力數量及占比均呈上揚。

主計總處表示，與105年相較，全國研發人力成長10.9%，其中女性成長13.1%，較男性成長的10.1%，高出3個百分點，也使得女性占比從105年的26.3%，上升至109年的26.8%，增加0.5個百分點。

若按研發人力類別觀察，109年全國研究、技術及支援3類人員分占58.1%、34.6 %及7.2%；進一步看看各類別的性別比例，可以發現支援人員男性占4成3，較女性低12.4個百分點，研究及技術人員則均以男性為主，占比均達7成以上。

不過主計總處指出，和105年相比，女性的研究人員、技術人員占比均增加0.6個百分點，支援人員則減少0.3個百分點，顯示各類研發人力性別差距已經略有改善。