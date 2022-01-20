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加密貨幣交易熱 會計師提醒稅務問題

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
加密貨幣交易熱潮不減，各項稅務規範可能會加速推出，資誠建議市場參與者應密切關注。（路透）
加密貨幣交易熱潮不減，各項稅務規範可能會加速推出，資誠建議市場參與者應密切關注。（路透）

加密領域的發展在過去一年來持續快速演進，促成這項創新熱潮的主要動因包括機構投資人對此領域的興趣增加、疫情情勢下全球面臨通膨明顯升溫的嚴峻態勢、大眾對於加密領域的知識提升、以及交易平台逐漸成為主流等。資誠指出，隨著市場與交易發展，預期各項稅務規範可能會加速推出，建議投資者等市場參與者應密切觀察，留意相關發展以及早因應。

資誠聯合會計師事務所（PwC）近期發布「2021全球加密資產稅務調查報告」，彙總來自全球逾40個國家的調查意見，除了更新各國加密資產稅務指引，也同時針對近期新型態交易模式以專章提出觀察分析以及潛在稅務議題，包括質押代幣獲得的質押獎勵（staking rewards）、同質化代幣（NFTs）、去中心化金融（DeFi）等。這些新興領域的發展，可預期將會促使稅務專家開始思考相關的課稅基礎以及稅務資訊申報標準。

報告的另一個亮點是由PwC設計發布的「加密資產稅務指數（Crypto Tax Index）」。指數利用19個原則性稅務議題，針對各國在加密資產稅務指引的完善程度進行多方面評估並且排名。前十名分別為列支敦士登、澳洲和馬爾他（並列第2名）、德國、新加坡和瑞士（並列第4名）、香港、紐西蘭、奧地利和義大利，這個排名顯示上榜的這些國家對於加密資產的稅務指引較為完善。

以名列前茅的鄰近國家澳洲及新加坡為例，澳洲將加密資產定性為「資產」而非「法幣」，所以投資人將加密資產轉換為法幣、其他加密資產或服務而產生利益時，將會被課徵所得稅。新加坡稅局則發布「數位代幣所得稅指引」，將數位代幣分為支付型、功能型及證券型，並於指引中說明使用不同類型代幣將產生的稅務效果。

資誠金融產業服務會計師胡友貞表示，加密資產領域是一個快速膨脹的產業，交易型態瞬息萬變，但各國在稅務層面的發展進度依然相對有限，且遠遠不及交易多元性發展。以NFT為例，NFT爆炸性的快速成長，不但成就了數百萬美元的銷售額，更帶出元宇宙以及邊玩邊賺（Play-to-Earn）的遊戲等熱門話題。這樣的蓬勃發展下，也帶來了許多有趣的稅務問題，每一次轉售NFT原創者收到的權利金收入、NFT出售的價款、交易平台收取的費用等收入的屬性為何？如何計算？其扣繳申報義務？在有限的稅務指引下，這些都是這個市場參與者將面臨的稅務問題。

資誠金融產業服務會計師吳尚燉認為，在去中心化的平台進行加密貨幣交易，其交易模式因應去中心化之框架也有別於傳統實體世界之架構，交易資料的擷取及所得類別的認定也是一個挑戰。

一般預期OECD會在今年針對加密資產是否應納入全球反避稅之跨國稅務資訊交換範疇中提出指引。隨著新稅務申報義務之立法，未來可能為各國帶來新的稅源。展望未來，隨著市場與交易發展，預期各項稅務規範可能會加速推出，建議市場參與者（包括投資者、發行人、交易所，以及相關服務提供者等）應密切觀察，留意相關發展以及早因應。

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