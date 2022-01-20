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應戰加入CPTPP 行政院修正《著作權法》、《商標法》

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

行政院長蘇貞昌今（20）日於院會拍板修正《著作權法》、《商標法》，以因應爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並表示此均為台灣展現與國際接軌決心的配套措施，有助落實商標權人及消費者利益保護，加強對著作權人之保障。

經濟部說明，為積極爭取加入CPTPP，確保我國企業公平競爭環境，以期加速我國智慧財產產業環境與國際接軌，提升產業長期競爭力，因此配合CPTPP智慧財產權章節的規定，提出著作權法及商標法部分條文修正草案。

經濟部說明，著作權法修正重點如下：

一、將侵權情節重大之非法數位盜版、散布及公開傳輸行為改列為非告訴乃論(即公訴)罪，並定有「侵害他人有償提供的著作」、「原樣重製」、「造成權利人100萬元以上損害」作為認定侵權情節重大的三要件，加強對著作權人之保護。

二、由於光碟式微，已非主要侵權來源，且盜版光碟亦包含在修正第100條數位盜版範圍內，故配合刪除現行法重製、散布盜版光碟公訴罪之加重刑則規定，回歸適用一般重製、散布罪之刑責規定，並配合刪除相對應之沒收、沒入規定。

經濟部表示，商標法修正重點如下：

一、刪除現行商標法仿冒標籤民事責任要求行為人必須「明知」才會構成侵害的主觀要件，回歸一般民事損害賠償責任以「故意」或「過失」為歸責條件。

二、增訂仿冒商標或團體商標之標籤等行為的刑罰規定，將對進口仿冒商標標籤、包裝等準備及輔助侵權行為科以刑責，可提升商標權人商品銷售與獲利，強化商標保護。

三、仿冒證明標章標籤、販賣或意圖販賣他人所為侵權商品等涉及刑責之行為，將其「明知」之主觀要件予以刪除，回歸以「故意」為刑事處罰的要件，將包含可預見會造成侵害之間接故意的行為，以符合社會正義及期待。

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