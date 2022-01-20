13年新高！去年營造工程物價指數上漲10.94%

主計總處發布國情統計通報指出，2021年營造工程物價指數與2020年同期相較，漲勢顯著，2021年營造工程物價指數年增率達10.94%，不僅遠高於2020年的1.42%，更創13年來新高。

主計總處分析，近年國內在台商回流建廠及半導體業者擴大投資等帶動下，工程量體大幅成長，推升國內營建勞務及材料需求，加上國際相關材料價格上揚，因此使得營造工程物價指數漲勢明顯。

主計總處指出，去年5月起營造工程物價指數漲幅均呈雙位數，7月漲13.71%，為2008 年9月以來最高，12月受材料類價格轉弱影響，漲幅收斂為11.32%，2021年平均漲10.94%。

若就2021年平均營造工程材料及勞務二大類指數觀察，材料類指數較2020年漲13.73%，其中權重最大（占比19.5%）的金屬製品類漲28.82%，主因國際廢鋼行情上揚，鋼筋、鋼板及型鋼分別上漲38.69%、38.61%及25.11%所致。機電設備類漲12.22%，主因國際銅價行情走高，帶動電線電纜漲32.57%所致。

在勞務類部分則上漲6.36%，其中工資類上漲6.54%，是因建廠等需求孔急，推升工資所致。此外，機具設備租金類亦漲5.99%。