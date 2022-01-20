春節搶過年財 九成八想兼差打工、33.5%靠擺攤賺外快

虎年春節進入倒數階段，只是對不少勞工朋友來說，飽受疫情衝擊，去年沒有加薪，年終獎金又不如預期，擔心過年時手頭吃緊，會不會想找兼差機會賺外快？23求職網，特地進行「過年兼差計畫與春節上工意願調查」，高達九成八(98.2%)的勞工想利用「虎年」春節期間(1月31日除夕到2月15日元宵節)，兼差賺外快，比例不但略多於去年的97.6%，更續創2009年金融海嘯以來14年新高。

調查發現，想賺外快的主要原因，在可複選狀況下：其中有60.2%表示，是因為「年關到，擔心缺錢」；有49.4%則透露，「覺得春節期間，工資會比較高」；也有40.6%「牛年沒加薪，想補貼所得」；以及36.9%「擔心年終獎金、分紅不如預期，想靠兼差彌補」；或者有24.2%指出，「擔心公司年後裁員或倒閉，提前賺點外快」。

在可複選狀況下，對於搶賺外快的方法：其中有八成二(82.3%)選擇「短期打工」；有47.5%選擇「外包接案」；以及40.1%選擇「經營網拍」；卻也有約三分之一(33.5%)的人，其實想要「擺地攤」。

想要打工的，在可複選狀況下，主要會尋找以下這幾類職務：「大賣場銷售人員」(34.2%)、「觀光景點服務人員」(32.9%)、「年貨大街銷售人員」(27.7%)，以及「遊樂園服務人員」(26.1%)、「餐廳服務人員」(24.8%)。

如果是選擇擺攤，在可複選狀況下，主要想賣的東西依序有：「配件、飾品」(53.4%)、「年貨」(50.6%)、「衣服、裙褲」(45%)，以及「小吃」(40.5%)、「春聯」(35.1%)。

春節想搶賺錢，除了打短期工、擺地攤外，如果工資能多一些，不少人也願意在過年期間，犧牲團圓時間正常上班！由yes123求職網調查發現，有高達六成六(66.3%)的勞工透露，「曾經」在除夕到初三期間正常上班過；而且其中又有四分之三(75.2%)表示，「有因此」被家人抱怨過。

「過年兼差計畫與春節上工意願調查」於2022年1月3日到1月14日，採網路問卷進行抽樣。調查目前有工作的會員(已畢或役畢、免役)，有效問卷共1196份，信心水準為95%，誤差值為正負2.83%。至於企業部分，有效問卷共951份，信心水準為95%，誤差值為正負3.18%。