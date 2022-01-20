疫情影響擔心過年開銷 九成八勞工春節想兼差比例創高

連續兩年受疫情影響，不少人對今年企業加薪這件事，已經感到絕望，而且還要擔心過年期間的開銷，根據yes123求職網今（20）日公布的「過年兼差計畫與春節上工意願調查」顯示，有高達九成八的勞工透露，想利用「虎年」春節期間兼差賺外快，比例不但略多於去年的97.6%，更續創金融海嘯以來新高。

春節想賺外快的主要原因，在可複選狀況下，其中有60.2%表示，是因為「年關到，擔心缺錢」；有49.4%則透露，「覺得春節期間，工資會比較高」；也有40.6%「牛年沒加薪，想補貼所得」；以及36.9%「擔心年終獎金、分紅不如預期，想靠兼差彌補」；或者有24.2%指出，「擔心公司年後裁員或倒閉，提前賺點外快」。

對於搶賺外快的方法，在可複選狀況下，其中82.3%選擇「短期打工」；有47.5%選擇「外包接案」；以及40.1%選擇「經營網拍」；卻也有約三分之一33.5%的人，其實想要「擺地攤」。

不論勞工朋友選擇上述何種方法，調查顯示，平均希望能賺進外快15,460元。若以「官方經常性薪資」43,138元估算，透過年節兼差方式，大概能替自己「變相加薪」35.8%。

春節想搶賺錢，除了打短期工、擺地攤外，如果工資能多一些，不少人也願意在過年期間，犧牲團圓時間正常上班。yes123求職網調查發現，有高達六成六的勞工透露，「曾經」在除夕到初三期間正常上班過；而且其中又有四分之三「有因此」被家人抱怨過。

至於今年則有40.2%的企業透露，「有」兼職人員的僱用需求；同時提供相關的兼職缺，「時薪上限」平均可達203.5元，約為基本工資的1.21倍。且在過年這四天(除夕到初三)，又有六成二(62.4%)的公司透露，會補償「兼職人員」紅包，平均有863元。

相較之下，也有七成三(72.8%)的企業指出，在過年這四天(除夕到初三)，會加發紅包補償「正職員工」，但平均預算為1,279元，低於員工的期望值1,973元，這中間落差更高達35.2%，等於打了六五折。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，農曆除夕至大年初三為國定假日，企業應給勞工休假，若要求員工上班，應加倍發工資，或取得員工同意調移放假。此外，若適逢勞資雙方約定的休假日或例假日，應給予補休。

楊宗斌進一步表示，至於採「時薪制」的勞工，如果在「除夕到初三」工作，雇主同樣要加倍發給工資：例如虎年過年聘用的工讀生，假設原本是給基本工資的時薪168元，一旦碰上這四天，時薪就要變成336元；同時資方「不能變相」主張，已經以加發紅包取代工資補償。

上述「過年兼差計畫與春節上工意願調查」，是由yes123求職網於2022年1月3日到1月14日，採網路問卷進行抽樣。調查目前有工作的會員（已畢或役畢、免役），有效問卷共1,196份，信心水準為95%，誤差值為正負2.83%。至於企業部分，有效問卷共951份，信心水準為95%，誤差值為正負3.18%。