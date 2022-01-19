備戰加入CPTPP 行政院明將修正著作權法、商標法

台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），並持續進行國內法規修正，其中行政院會明（20）日擬修正《著作權法》及《商標法》兩項，加強打擊盜版、強化商標保護，以配合CPTPP的高標準經貿協定要求。

我國在去年提出加入CPTPP之申請，目前除了我國以外，中國大陸、厄瓜多也已正式遞交加入申請，而南韓先前也已釋出加入CPTPP之意向，讓目前排隊等著加入的參與者增加。

而為配合CPTPP此一高標準經貿協定，行政院已於明日院會上，排定《著作權法》、《商標法》兩項修正草案，若最後能順利於院會通過，並獲立法院三讀後，加入CPTPP相關重要修法，還有《專利法》的修正。

行政院說明，為積極爭取加入CPTPP，並配合其智慧財產權章節的規定，確保我國企業公平競爭環境，以期加速我國智慧財產產業環境與國際接軌，提升產業長期競爭力，行政院擬於明日院會提出《著作權法》及《商標法》部分條文修正草案。

行政院表示，相關修正草案內容，將加強打擊非法盜版及散布，並加強對著作權人之保護以及強化商標保護等。