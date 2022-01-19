FFI和科思創 宣布擬簽訂長期綠氫供應協議

全球綠色能源和綠色工業公司Fortescue Future Industries（FFI）與德國高科技聚合物材料供應商科思創擬簽訂長期協議，向科思創供應綠氫及其衍生物，包括綠氨。

根據雙方合作備忘錄，FFI跟科思創將簽署正式協議，FFI於2024年起，每年向科思創提供最高10萬噸當量的綠氫（GH2），科思創也將透過綠氫代替灰氫及其衍生物，每年減少多達90萬噸的二氧化碳排放。

FFI董事長Andrew Forrest博士表示，這項開創性的合作強化了綠氫的作用，以幫助那些最為能源密集型的行業加速脫碳進程，FFI和科思創一致認為，在幫助企業達成氣候目標和防止全球暖化失控方面，綠氫和綠氨將發揮關鍵作用，期待與科思創合作，滿足其對綠氫的需求。

科思創執行長施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，與FFI的合作突顯了科思創引領循環經濟轉型以及在生產領域實現氣候中和的抱負。綠氫及其衍生物既可以作為替代性原材料，也可以作為潔淨能源的來源，在化學工業中發揮著關鍵作用。科思創致力於提供更永續性的產品，從而幫助客戶行業減少碳足跡，轉向使用綠氫及其衍生物是推進這一進程的重要一步。

FFI執行長Julie Shuttleworth表示，綠氫為一系列難以脫碳的行業提供了實用、可實施的解決方案，綠氫由再生能源製成，它唯一的副產品是蒸汽，因此不產生任何污染物。 FFI 的目標是到2030年將其綠氫產量提高到每年1500萬噸，並在此後十年加速提升至每年5000萬噸。

科思創使用氫氣及其衍生物作為生產高性能聚合物的原料，科思創已承諾將完全轉向使用非化石基的替代性原材料和再生能源，與FFI的合作是實現這一目標的重要里程碑。