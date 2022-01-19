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南部發電廠環差案過關 空汙減排兼顧發電提升

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

環保署今（19）日召開環評大會，台電南部發電廠環差案順利過關，未來透過第4號燃氣機組更新升級，可望大幅減少空汙排放量，並略微提高發電效能。

開發單位台電指出，本次第4號機組更新效能提升，配合氣渦輪機組低氣溫、高發電量的特性，可於短時間內增加天然氣用量，提升瞬時最大供電能力。

台電表示，南部電廠四號機組已經商轉，本次更換為低汙染的配件，升級後最主要的影響，在於空汙排放大幅減少，每小時氮氧化物的排放濃度，可從40ppm降至15ppm，年平均值也將一併下修。

在這次升級機組過程中，根據規劃，裝置容量、天然氣耗用量皆維持不變，不過受惠於發電效能提升，該機組每小時最大發電量可略微提升。

本案在初審過程中，開發單位亦承諾，當第4號機組容量因數達85%以上時，會降低氮氧化物排放總量；在環評大會審查中，亦要求開發單位進行廠外友善喬木種植，數量至少150棵。

台電表示，本次環差案以空汙減排為主要目的，發電量的貢獻較少，不過南部地區原本就供電充裕，可支應台積電（2330）等半導體業者高雄設廠的用電需求。

台電指出，為回應國內持續成長的用電需求，已規劃新增多個大型燃氣機組，包括大潭電廠、興達電廠、台中電廠、協和電廠、通霄電廠二期等，皆已列入在建工程，陸續填補供電需求。

興達電廠 台電

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