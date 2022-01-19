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經濟部：春節油價只跌不漲 桶裝瓦斯3月底前凍漲

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
九天農曆春節連假即將到來，經濟部長王美花今（19）日表示，春節期間除了水、電、天然氣民生、工業用戶、液化石油氣（桶裝瓦斯）價格維持不調整外，油價也不漲價，將依照「上漲不調、下跌調」原則辦理。記者曾原信／攝影
九天農曆春節連假即將到來，經濟部長王美花今（19）日表示，春節期間除了水、電、天然氣民生、工業用戶、液化石油氣（桶裝瓦斯）價格維持不調整外，油價也不漲價，將依照「上漲不調、下跌調」原則辦理。記者曾原信／攝影

九天農曆春節連假即將到來，經濟部長王美花今（19）日表示，春節期間除了水、電、天然氣民生、工業用戶、液化石油氣（桶裝瓦斯）價格維持不調整外，油價也不漲價，將依照「上漲不調、下跌調」原則辦理。

中油公司表示，國際天然氣市場價格居高不下，進口氣源成本大增，但為讓民眾過好年，將配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，至2022年2月底民生及工業用戶價格將不調漲，而桶裝瓦斯至2022年3月底前不調漲。

中油表示，汽柴油價格部份，不僅會依據油價平穩雙機制，減緩國際油價大幅波動對民生經濟的影響。農曆春節期間（1月31日至2月13日）也將依政府要求不漲價，以「上漲不調、下跌調」原則，比照往年辦理。

台糖公司表示，民生用小包砂糖自民國2016年迄今，即維持每公斤36元，從未隨國際糖價上漲而調漲，而沙拉油3公升小包裝建議零售價每瓶也維持169元不變。台糖已經承諾，在今年元宵節前，台糖均不調漲，並於自有通路設平價專區，歡迎消費者可以前往選購。

國際油價 台糖 春節

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