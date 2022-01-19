快訊

微軟天價買暴雪：全球遊戲業的「元宇宙破壞神」誕生？

NCC年前審查通過 「鏡電視」成近十年首家准設新聞台

台灣CEO們看經濟 大陸、美國重視度提升

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
資誠聯合會計事務所今（19）日發布《2022台灣企業領袖調查報告》，調查發現，台灣企業對今年經濟景氣的樂觀程度創新高。情境示意圖。圖／Ingimage
資誠聯合會計事務所今（19）日發布《2022台灣企業領袖調查報告》，調查發現，台灣企業對今年經濟景氣的樂觀程度創新高。情境示意圖。圖／Ingimage

資誠聯合會計事務所今（19）日發布《2022台灣企業領袖調查報告》，調查發現，台灣企業對今年經濟景氣的樂觀程度創新高，同時，對於中國大陸、美國等市場，倚重度皆較前一年調查提升，對大陸市場重視度成長6個百分點至66%；對美國市場重視度成長8個百分點至62%。

本次調查執行期間在2021年9月至11月，調查分為量化問卷調查及質性深度訪談兩大部分，除台灣之外，PwC全球聯盟組織亦同時針對全球89個國家、4,446位企業領袖進行調查。

資誠聯合會計師事務所所長周建宏指出，本次調查發現，全球有高達77%的受訪者，樂觀看待2022年全球經濟成長；就各別國家的數據來看，大陸及美國的CEO們較去年悲觀，而日本、英國的CEO們則較樂觀看待全球經濟。

至於台灣的部分，周建宏表示，79%台灣企業領袖，對於2022年全球景氣是樂觀看待，推測是因本土疫情相對受控，而帶動的樂觀態度；在此同時，台灣CEO們也將流行病、地緣政治衝突等，列為首要重視的兩大威脅。

值得注意的是，本次調查也發現，台商看待未來一年自家公司的整體營運成長的契機，對於大陸、美國等二大市場的重視程度，明顯回升。

周建宏指出，過去十年的調查顯示，大陸及美國一向都是台商最重視的前二大重要市場或生產基地，但是在前一次調查中，受到全球疫情的影響，台商對二大市場的重視度雙雙下滑。

而在本次調查中，整體受訪台商表達對大陸市場的重視者，占比從60%提升至66%；表達對美國重視者，也從54%提升至62%。

周建宏表示，在產業輔導的實務經驗上，近期事務所舉辦與美國投資相關的研討會，名額幾乎都是「秒殺」，顯見過去一年台商對美國市場的興趣確實提升；對於大陸市場的重視，顯示台商沒有放棄經營大陸，只是在地緣政治影響下，不會將大陸作為唯一市場或生產據點。

周建宏分析，特別是科技、媒體與電信產業，對於大陸、美國的依賴度皆很高；製造業與汽車產業則特別重視美國市場的重要性；除二大市場外，金融服務產業於越南市場，重視度也有提高的趨向。

隨著氣候變遷成為全球永續發展的重大威脅，周建宏指出，減碳無疑是近年最熱門的話題，本次也有與ESG相關的議題，9%台灣受訪企業表示已做出淨零排放承諾，另有66%的台灣企業表示正往淨零排放之路努力，顯示減碳已成台灣多數企業的共識，但台灣企業對於淨零碳排、碳中和等減碳路徑差異，仍不太熟悉。

美國 台商 減碳

延伸閱讀

Omicron將帶來死亡潮 專家：不容輕忽

1年就解散！大陸半導體業者在台設辦公室 檢調追查幕後金主

美飛機商控轉移技術 上海浦科投資傳遭美國安調查

Omicron爆感染潮 3月前美恐再增5到30萬人病歿

相關新聞

美國商會景氣調查出爐 國發會：將納經濟推動政策參考

針對台灣美國商會今（19）日發布「2022年商業景氣調查」，國發會回應表示，有關美國商會所提寶貴意見及調查結果，政府將納...

鏡電視獲發近10年首張新聞台執照 開台仍有4大挑戰

卡關已久的鏡電視新聞台執照申設案，今天終於獲准通過，成為國家通訊傳播委員會（NCC）近10年來首家准設的新聞台。然而，鏡電視雖自稱「民間版的公共電視」，內容涵蓋環保、醫療、新住民、運動、藝文等議題，風格走向與兄弟媒體「鏡週刊」完全迥異，但開台後仍將面臨四大挑戰。...

台灣CEO們看經濟 大陸、美國重視度提升

資誠聯合會計事務所今（19）日發布《2022台灣企業領袖調查報告》，調查發現，台灣企業對今年經濟景氣的樂觀程度創新高，同...

台電版奧運千人較高下 董座重申有信心穩定供電

第54屆「台電版奧運」技能競賽今天在高雄訓練中心舉辦，上千員工在33個競賽中比拚專業技術。外界關注今年供電問題，台電董事...

去年二次大停電 美國商會憂台灣供電狀況

台灣美國商會今（19）日發布「2022年商業景氣調查」，有高達78%會員對於供電穩定表示擔心，比去年上升了15個百分點。...

大陸今年經濟成長率掉到5%以下？ 陸學者：將迎高光時代

中國大陸國家統計局發布去年國內生產總值（GDP）與人口增長等數字，全年GDP突破114兆美元，實現8.1%的經濟增速，但全年曲線呈現逐季下修，第四季甚至只有4%增長率，是一大警訊。中國大陸經濟是否已出現嚴重疲態，今年成長率將跌落到5%以下？大陸經濟專家並不擔憂，認為今年仍將有5.5%經濟增幅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。