台灣CEO們看經濟 大陸、美國重視度提升

資誠聯合會計事務所今（19）日發布《2022台灣企業領袖調查報告》，調查發現，台灣企業對今年經濟景氣的樂觀程度創新高，同時，對於中國大陸、美國等市場，倚重度皆較前一年調查提升，對大陸市場重視度成長6個百分點至66%；對美國市場重視度成長8個百分點至62%。

本次調查執行期間在2021年9月至11月，調查分為量化問卷調查及質性深度訪談兩大部分，除台灣之外，PwC全球聯盟組織亦同時針對全球89個國家、4,446位企業領袖進行調查。

資誠聯合會計師事務所所長周建宏指出，本次調查發現，全球有高達77%的受訪者，樂觀看待2022年全球經濟成長；就各別國家的數據來看，大陸及美國的CEO們較去年悲觀，而日本、英國的CEO們則較樂觀看待全球經濟。

至於台灣的部分，周建宏表示，79%台灣企業領袖，對於2022年全球景氣是樂觀看待，推測是因本土疫情相對受控，而帶動的樂觀態度；在此同時，台灣CEO們也將流行病、地緣政治衝突等，列為首要重視的兩大威脅。

值得注意的是，本次調查也發現，台商看待未來一年自家公司的整體營運成長的契機，對於大陸、美國等二大市場的重視程度，明顯回升。

周建宏指出，過去十年的調查顯示，大陸及美國一向都是台商最重視的前二大重要市場或生產基地，但是在前一次調查中，受到全球疫情的影響，台商對二大市場的重視度雙雙下滑。

而在本次調查中，整體受訪台商表達對大陸市場的重視者，占比從60%提升至66%；表達對美國重視者，也從54%提升至62%。

周建宏表示，在產業輔導的實務經驗上，近期事務所舉辦與美國投資相關的研討會，名額幾乎都是「秒殺」，顯見過去一年台商對美國市場的興趣確實提升；對於大陸市場的重視，顯示台商沒有放棄經營大陸，只是在地緣政治影響下，不會將大陸作為唯一市場或生產據點。

周建宏分析，特別是科技、媒體與電信產業，對於大陸、美國的依賴度皆很高；製造業與汽車產業則特別重視美國市場的重要性；除二大市場外，金融服務產業於越南市場，重視度也有提高的趨向。

隨著氣候變遷成為全球永續發展的重大威脅，周建宏指出，減碳無疑是近年最熱門的話題，本次也有與ESG相關的議題，9%台灣受訪企業表示已做出淨零排放承諾，另有66%的台灣企業表示正往淨零排放之路努力，顯示減碳已成台灣多數企業的共識，但台灣企業對於淨零碳排、碳中和等減碳路徑差異，仍不太熟悉。