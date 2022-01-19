美國商會景氣調查出爐 國發會：將納經濟推動政策參考
針對台灣美國商會今（19）日發布「2022年商業景氣調查」，國發會回應表示，有關美國商會所提寶貴意見及調查結果，政府將納入未來總體經濟推動政策的參考，並加速法規改革，透過政府與業界密切合作，建構友善的投資與經營環境，讓外商對「投資台灣」更具信心，進而在台生根。
國發會指出，近年積極加強與台灣美國商會的溝通及互動，迄今已有良好成果，獲商會高度肯定。國發會將續積極與外商溝通，使商會及業者充分瞭解政府各項施政進展，讓政府施政更貼近需求。
國發會表示，台灣美國商會的報告指出，即使台灣在2021年中經歷本土疫情升溫，美國商會會員對台灣經濟表現及商業環境前景的信心仍不減反增，其中部分會員更預測全球對台灣電子產品及半導體的需求將持續，且有關政府積極推動的六大核心戰略產業及新南向政策等重大政策，會員也普遍認為對於台灣經濟成長有所助益。另，有高達95%受訪企業領袖認為推動2030雙語政策將有利於台灣經濟發展。
此外，該份報告並指出有近五成受訪企業預期今年將擴大徵才，國發會對此表示歡迎，並將持續精進完善攬才法規，擴大吸引及留用僑外人力，以補充人力缺口；另有關逾65%受訪者支持台灣與美國談判達成雙邊貿易協定，更有62%支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），國發會表示，台灣已於2021年9月22日正式申請加入CPTPP，目前政府已完成九項法案修法、更新影響評估，將持續推動所餘法案修法、對內溝通及對外遊說，積極爭取加入CPTPP。
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