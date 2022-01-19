去年二次大停電 美國商會憂台灣供電狀況

台灣美國商會今（19）日發布「2022年商業景氣調查」，有高達78%會員對於供電穩定表示擔心，比去年上升了15個百分點。此外，在電壓穩定性、電力成本和綠能進展部分，憂心度也都有雙位數的增加。同時，還有71%會員表示他們擔心電網韌性，這是今年新增加的調查項目。

台灣美國商會會長施立成表示，主要是去年513、517兩度大停電，加上電力設施火警新聞等，加深今年台灣美國商會會員對能源政策的憂心。

施立成強調，能源穩定供應、穩定的電價、綠能等都是會員重視的議題，建議台灣政府可針對綠能、永續發展有多一點政策鼓勵，像是引進儲能、碳捕捉，以及太陽光電、離岸風電的新科技，還有電力市場自由化過程，相關的申請程序、憑證等要更開放。

施立成還指出，大部分會員都了解也知道台灣有「2025非核家園」的目標，不過相較於去年的調查，對於政府能否達成「2025非核家園」的擔憂，卻增加了10%。

此外，調查還顯示，在蔡總統任內，有61%會員認為政府應當優先關切能源，甚至比控制新冠肺炎疫情的46%還高，其次則是兩岸關係，以及與美國和其他夥伴洽簽經貿協定，則都占42%。

不過，施立成表示，2022年商業景氣調查仍顯示會員企業對於台灣經濟前景的高度樂觀，且無論短期或長期都是看好的。調查指出，87%會員對於台灣未來12個月的經濟表示信心，比去年上升一個百分點，83%則對於未來三年前景抱持樂觀態度，較去年上升五個百分點。此外，創下新高的90%會員表示對其所屬企業或機構未來12個月的營收成長具有信心，91%會員則表示，對於未來三年企業前景非常或有信心。

另，值得注意的是，Omicron變種病毒也在台灣掀起本土疫情，調查顯示，78%會員滿意政府對於當前疫情的控制，相較去年減少18個百分點，且有高達91%會員認為政府應逐步放寬邊境管制措施。

施立成說，昨天看到衛福部長陳時中提到現在應該要與病毒共存的方式，不再堅持清零，這符合國際趨勢。施立成強調，我們要學習在清零與病毒共存之間取得平衡，「防疫非常重要，但不能因為防疫影響經濟大方向的發展」。