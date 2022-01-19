IDC：去年Q3雲端基礎架構支出增加 2021年估將成長8.3%

根據「IDC全球季度企業基礎架構追蹤報告」研究指出，2021年第三季雲端基礎架構（包括公有雲和私有雲）的運算和儲存架構的支出，較去年同期成長了6.6%，達到186億美元。

公有雲基礎架構支出達到130億美元，較2020年第三季成長8.6%，較前一季成長6.6%。這延續了自2019年第四季以來年成長率皆為正成長的趨勢。IDC預計，對公有雲基礎架構的需求將持續強勁，2022年將超過非雲端基礎架構支出。在2021年第三季，私有雲基礎架構支出年成長率達13.4%至56億美元，是自2019年第一季以來的最高的年成長，其中45.5%的金額部署在客戶端。IDC預計，在整個預測期間，雲端環境支出將繼續超過非雲端支出。

對於2021年全年，IDC預測雲端基礎架構支出將比2020年成長8.3% ，達到718億美元，而非雲端基礎架構在經歷兩年下滑後預計將成長1.9%至584億美元。公有雲基礎架構預計將年成長7.2%，全年達到497億美元。全年私有雲基礎架構的支出預計將成長10.7%至222億美元。

在區域層面上，雲端基礎架構的支出逐年增加，成長狀況因地區而異。亞太地區（不含日本和中國大陸）在2021年第三季的雲端基礎架構支出年成長率最高，為64.3%，而美國的成長幅度最弱，為 1.1%。與 2020 年相比，全年所有地區的雲端基礎架構支出預計都將增加，特別是在亞太地區（不含日本）、加拿大以及中歐和東歐。預計美國的年成長率僅為0.4%。

從長期來看，IDC預計，在2020-2025年預測期內，運算和儲存雲端基礎架構支出的年複合成長率 (CAGR) 為 12.4%，到2025年將達到1,188億美元，佔運算和儲存基礎架構總支出的67.0%。公有雲基礎架構將佔其中的70.9%，年複合成長率為12.7%。私有雲基礎架構的支出將以11.5% 的年複合成長率成長。非雲端基礎架構的支出將在2021年反彈，但將以0.5%的年複合成長率持平，到2025年達到586億美元。