電商口罩買氣增七成 N95口罩賣翻、酒精翻倍成長

春節前夕疫情升溫，全民進入抗疫備戰狀態。富邦媒（8454）旗下通路momo購物網「防疫備品」銷量及搜尋量顯著提升，其中，每日必備的「口罩」近一周搜尋量高達近百萬次，1月至今業績較上月同期成長約七成。此外，美國疾病管制暨預防中心指配戴N95口罩能提供最大防護，促使站上N95口罩買氣提升，近一周銷售較前周成長約四倍，熱銷商品包含「善存」N95醫用口罩、「3M」KN95口罩等。

富邦媒表示，因應春節期間隨身清潔與防疫掃除需求，除了口罩，包括乾洗手、酒精等也出現補充採買潮，買氣成長約三到四倍。瞄準市場需求，momo也推出《防護專區》，集結口罩、酒精、抗菌液、乾洗手等抗疫常備品，指定商品推出優惠活動。

momo購物網表示，隨著口罩配戴日常化，除符合醫療等級至關重要，配戴舒適度與密合度也成消費者聚焦的兩大購買要點，因此兼具立體剪裁且服貼度高的「3D立體口罩、韓式KF94口罩」深受喜愛，像是「丞威」KF94醫用口罩、「令和」韓版成人3D醫療口罩、「康乃馨」3D立體兒童醫療口罩等皆為人氣商品。

另外，過年期間當然也少不了喜氣洋洋的花色口罩，近期「虎年限定」、「新春樣式」口罩備受喜愛，像是「盛籐天心」新年招財KF94成人立體醫療口罩，五虎臨門、迎春納虎、咬錢虎、招財喵等節慶元素展現滿滿喜氣，搭配立體設計、多彩舒適耳帶，也保有時尚外型；還有「愛貝恩」雙麻將系列鋼印成人醫用口罩，印有「筒子」、「條子」、「中」、「發」等麻將圖樣，為過年增添應景趣味。

酒精、抗菌液亦出現採買潮，除日常隨身抗菌清潔使用外，因年節將近防疫大掃除需求提升，大容積(大公升數)商品備受青睞，推測是居家或營業場所大量使用需求。