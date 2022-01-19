2022天下經濟論壇 疫後新秩序如何蓄積永續競爭力

當前的時代如何蓄積永續競爭力？就從思考新冠疫情持續延燒下的疫後新秩序、地緣政治對台灣的影響，以及無可迴避的氣候變遷挑戰與企業創新出發。2022天下經濟論壇（CWEF）持續關注全球趨勢，期許引領台灣在發展經濟時兼顧社會包容和永續，迎向國際新局。

2022天下經濟論壇（CWEF）由中華民國副總統賴清德擔任致詞貴賓。圖片提供／天下雜誌

中華民國副總統賴清德指出，新冠疫情肆虐全球兩年來，台灣在政府和民間通力合作下，交出防疫亮眼成績單，今年台灣的經濟成長率也可望破6%，居亞洲四小龍之首。在5+2產業創新、六大核心戰略產業政策下，政府也充分掌握人工智慧、5G、物聯網等，結合半導體實力規劃產業發展藍圖，也讓不少台商陸續把高階製造移回台灣，使數位經濟產業更加完整。朝向永續發展，政府責無旁貸，他也希望企業一同關心。

2022天下經濟論壇（CWEF）資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏(左)及中國信託商業銀行董事長利明献(右)分享國際新局下台灣的選擇。圖片提供／天下雜誌

八成CEO對台灣有信心，未來表現更好

根據資誠針對全球4,446位、台灣224位CEO進行調查發現，台灣企業對今年經濟成長信心度高達79%、創9年新高，中美對台灣企業的重要性互有消長。資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，全球CEO同樣有77%看好2022年全球經濟成長，台灣成長幅度很大，反觀中國企業的信心度卻下降。而談到哪一國對台灣的經濟成長很重要時，中國重要度一直下降，美國顯著提升，但大家並未放棄中國。面對氣候行動承諾，全球有22%的CEO已做出淨零排放承諾，台灣做出承諾的比例較低，但「已有在思考」中，其中金融業做出淨零碳排承諾的比例最高。周建宏認為，「時代不同，企業不再只有賺錢，歸納新成功要素，一是信任、一是敏捷性。」

「台灣過去表現很好，未來會比這兩年更好。」中國信託商業銀行董事長利明献表示，因為台灣疫情控制得宜，電子產業商機崛起，無論是晶圓代工、封裝測試、IC設計，台灣產業在全球都遙遙領先，未來的機會遠遠大於挑戰。尤其是數位商機大於傳統貿易，其次是供應鏈移轉到越南、印尼、印度，未來還會繼續加速；關於氣候變遷和能源轉型，綠色溢價成為推升成本上升的主要力量，未來缺水、缺電可能成為產業的限制。因此金融業也開始幫客戶綠色轉型，例如提供跨國籌資架構、諮詢服務；也提供永續指標連結貸款、用區塊鏈技術協助業者做綠電認證等。利明献說，「不管是大企業、中小企業，因應國際規則，必須盡早採取行動。」

美國耶魯大學終身教授、香港大學亞洲環球研究所所長陳志武指出，疫情前的中國經濟成長趨勢，就已經顯示成長下行的壓力愈來愈大，需求收縮、供給衝擊大、未來預期弱。首先是投資與消費都躺平，出口風險也增加，消費成長也乏力。因為新冷戰前景正在進一步惡化，而且中國自己主動跟歐美經濟脫鉤的速度，比美國實現中美經濟脫鉤，還要快很多。這對高度依賴全球市場的中國經濟，會帶來巨大的挑戰。

面對當前疫情，美國Scripps研究院講座教授翁啟惠表示，新冠肺炎改寫了人類與病毒的相處模式，面對Omicron風險，隨著病毒表面的「醣分子」技術進展，以此打造的廣效mRNA疫苗有望成為病毒剋星。現行的研究已證實，醣分子技術可投入研發對抗流感、新冠病毒及癌症的廣效疫苗，並發展新的策略用於治療癌症、抗藥性病毒／細菌及神經退化性疾病。

公司從破產重整到資產170億，晟德集團董事長林榮錦分享新思維，晟德曾在1998年宣告破產，後來重新定位為生技工業銀行，陸續轉投資智擎、益安、永昕、順藥、金樺、東曜及澳優，領域遍及新藥、醫材、生物藥CDMO（委託開發與製造）、細胞株開發等，集團旗下公司一一上市。他分享，「不可能什麼都做，必須集中火力，未來的投資策略必須創新且安全，並保持高流動性。」如果不能進入世界最大，也要在細分領域做到最強，否則會消失。

疫情讓全球航空業歷經「百年災難」，但華航去年仍靠著貨運維持獲利動能，華航資深副總經理王正明分享，2020年雖然客運收入陡降，很難支持生存，但那個時機正好碰上宅經濟、原物料和醫療器材運送需求，加上疫情使得油價變得非常低，帶來轉機。

2022天下經濟論壇（CWEF）左起LINE台灣電商事業部資深副總經理顧昌欣、中華電信總經理郭水義、三商家購董事總經理邱光隆分享新數位消費生態圈。圖片提供／天下雜誌

打造新數位生態圈，擁抱元宇宙未來

隨著台灣大哥大將併購台灣之星，台灣電信產業再度進入新三國時代。中華電信總經理郭水義認為，5G時代，單一企業難以個別力量供應消費者需求，要結盟、合作、開放共享，從傳統線性生態，化為跨領域的數位生態圈。數位生態圈有6個重大元素：數位無疆、跨域多元、優勢互補、有效整合、開放共享、互惠共榮。他說，「現在最知名的生態圈建立者就是蘋果，蘋果打造的App Store生態圈，難以模仿。」因此，打造生態系仍須根基於「廣結盟」關係，開放、整合、賦能、共創價值。「我們在電信研究院打造5G開放網路，從桃園機場捷運、赤崁樓、高雄亞灣打造O-RAN實證場域，也邀請大家參與整合和測試。」以前企業大量仰賴電信設備商服務，未來可以跟電信大廠一起合作打造新技術。將資安、網路、雲端、邊緣運算、設備整合，打造優質垂直場域，透過廣結盟邁向全世界。

擁有800家分店的美廉社曾在線上轉型過程跌跤，母公司三商家購董事總經理邱光隆從組織內部及消費者痛點進行雙軌轉型，目標在2023年達到1,300家門市。於是美廉社跨界連結O2O，去年開始跟Uber Eats和foodpanda等外送平台，以及蝦皮合作取貨，未來還要繼續跟電商合作，利用實體店的取貨優勢創造雙贏。

而疫情再起，LINE也要做外送！LINE台灣電商事業部資深副總經理顧昌欣透露，購物速達服務將於今年試營運。由於疫情期間，很多餐廳經營者運用LINE的官方帳號，串接外送、外帶模組；也跟千家以上診所合作，讓民眾方便進行視訊問診。接下來，LINE將積累了4年多的大數據整合，協助企業伙伴找到新客源，以及推動LINE Points點數經濟、提供搜尋比價的服務、打造更好的直播電商環境等，加上速達服務，用平台支持企業創雙贏。

還有現今最夯的元宇宙（metaverse），HTC去中心化長陳信生指出，元宇宙像是某個時間點，就這個時間點意味著在人類歷史上，第一次把數位資產看得比實體資產更重要。以NFT（非同質代幣）為例，或許你認為人們花那麼多錢去買NFT很瘋狂，但這就是新一代認為有價值的東西，未來遊戲將是元宇宙最好的實驗場。另外，隨著Web3在2021年崛起，Xrex執行長黃耀文表示，Web3產業仍處於早期階段，台灣人才和企業的機會來了。Web3將創作者納入重要利害關係人，所有利害關係人的貢獻，皆使用區塊鏈為基礎的幣、NFT等方式進行分配與計算，不管是中心化、去中心化錢包、協議、交易平台等，都可以在其上去承載、搭建平台，而這也將是台灣人才與企業的新機會。

2022天下經濟論壇（CWEF）麻省理工學院電腦科學與人工智慧實驗室（MIT CSAIL）總監丹妮拉・露絲（Daniela Rus）海外連線與廣達電腦董事長林百里進行互動交流。圖片提供／天下雜誌

長期和台灣的廣達、台達、緯創、時代基金會合作的麻省理工學院電腦科學與人工智慧實驗室（MIT CSAIL）總監丹妮拉・露絲（Daniela Rus）分享，透過機器人、AI、機器學習這三個相連的領域，可以讓資訊更隱密，更有效率、低成本地運送人和貨物，把教育送到每個人眼前。她也點出，台灣有很多機會，但要成功，就必須具備AI基礎建設，讓勞動力具備AI的能力。而身為抓住元宇宙的第一代，廣達電腦董事長林百里認為，元宇宙將產生很多新機會，「我很喜歡藝術品，有個虛擬藝術品賣了19.5億台幣，畫家完成畫作的瞬間，就取得NFT商品著作權。」

綜觀企業創新成長的挑戰，台大創創中心執行長曾正忠，近身觀察許多中大型企業的創新過程，他認為成功方程式一直在改變，領導人要擔心的不是今年業績能否達到，而是擔心3年後成長動能在哪？10年後是否還有競爭力？企業在創新成長時常見的六大挑戰有：外在環境變化快，消費者行為改變；缺乏系統性機制，未投入足夠資源；缺乏長期策略思維，忽略組織學習所需時間；容易把傳統成功模式套到創新事業；缺乏冒險、容錯、接受不確定性的文化。最重要的是數位轉型不只在技術，要有新商模。

2022天下經濟論壇（CWEF）談討未來能源解方，左起倍速羅得台灣董事長暨總經理黃天德、亞東工業氣體總經理特助吳彥、經濟部次長曾文生、天下雜誌資深撰述劉光瑩。圖片提供／天下雜誌

重新想像能源解方，擁抱人才競爭力

淨零碳排已是全球大勢，台灣如何走向淨零？經濟部次長曾文生操盤台灣能源大計，他也點出最重要的是先盤查碳的來源，「2000年以來，台灣能源進口占高，每賺7塊錢，有1塊錢拿去買能源。」而要翻轉依賴能源進口，要做好風、光、熱、海、氫、儲、匯這七件事，這些也將是未來政策努力的方向。

還有許多能源新解方，例如隨著減碳熱潮席捲全球，氫氣被不少人寄予厚望。亞東工業氣體總經理特助吳彥表示，氫氣是很乾淨的能源，未來我們使用的能源，18%將來自氫氣。目前世界各國都在加強氫能的使用，像是東京奧運聖火就是使用氫氣當燃料，韓國的仁川機場，接駁車都是使用氫氣。比爾蓋茲投資的瑞典地熱開發公司倍速羅得台灣董事長暨總經理黃天德也指出，從2022到2030年，全球地熱開發量預計會成長25%，再增加5.1GW。

面對當前的挑戰，不只科技業大缺工，遠距工作的興起也讓愈來愈多人不願意去公司上班。全球最大人資企業藝珂台灣暨南韓總經理陳玉芬指出，人才缺工是世界趨勢。缺工的原因，首先當然是數位科技化的結果，而且全球有超過50%的CEO，認為人才問題是將來最大的挑戰。她分享六招因應人才挑戰，分別是識別並縮小技能差距、招募優質多元化人才、培養下一代領導者、提升個人就業能力、創立終身學習文化、建立更大的人才敏捷性。

前台積電技術長、現任陽明交大創新研究院總院長孫元成也認為，不管是AI或目前討論很多的元宇宙，都和半導體有關，而人才危機主要來自質和量兩層面，可用人才循環來解決，而且要從高中起搶才、國小起加強程式教育。面對人才荒，DDI美商宏智國際顧問台灣區董事總經理李岳倫指出，未來人才的定義已經改變，選對主管比培養主管更重要，要理解何謂真正的領導力，給予員工實戰機會，一起成長。「企業競爭最終是在比誰先為客戶創造價值，但前提是如何把人才能力釋放出來。」找尋企業創新的曲線與瞄準人才未來，台灣將大膽擁抱疫後新秩序、打造永續競爭力。