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鋼聯增11項廢棄物處理業務 法人：業績可望大幅成長

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣鋼聯（6581）於去(2021)年環評通過的三大類11項新增廢棄物，已於2021年第4季陸續開始收受含鋅產品、SRF衍生燃料產品及不銹鋼集塵灰廢棄物並貢獻營收。焚化飛灰預計今年2月開始收受，開始收受，其他廢棄物如電鍍業含鋅脫水污泥、含鋅污泥、及具熱值廢棄物將於上半年陸續進廠，逐步邁向全面多元化營運，除原有煉鋼集塵灰與污染土壤廢棄物外，將拓展至收受國內難處理高單價的廢棄物進行再利用。

台灣鋼聯與子公司台鋼資源去年合併營收18.54億元，較2020年合併營收增加14.28%，主要因2021年下半年因應中國大陸與環保問題迫使當地鋅冶煉廠減產，加上歐洲綠電價上漲迫使歐洲最大煉鋅廠Nyrstar宣布減產，促使國際鋅價持續走揚。2021年平均鋅價3,005美元，較2020年實際數2,265美元增加33%。依台灣鋼聯公告合併自結稅前損益，2021年較2020增加2億元，增幅38%。

台灣鋼聯表示，歷經一年的努力下已順利取得目的事業主管機關工業局與環保署各項新增廢棄物的再利用許可，以及彰化環保局核發的試運轉許可，順利完成戰略布署正式開始收受與試營運。

法人表示，台灣鋼聯2022年第1季完成試營運後將成功轉型進入多角化經營方向，預期將可大幅增加營運成長動能與營收，成為國內資源循環產業龍頭。

廢棄物 營收

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