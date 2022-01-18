未來兩個月供電都黃燈 台電：513不會再發生

台灣去年經歷兩次全台大跳電、一次變電所事故導致停電，台電今（18）日舉辦「2021年電力記者年終座談」時，台電總經理鍾炳利掛保證，今年不會重演513全台跳電事件，全年供電也沒有問題。

根據台電官網燈號預估，未來兩個月都會「黃燈」、備轉容量率7到8%之間，不過，鍾炳利表示，「供電今年很篤定沒有問題」，且現在是冬天，有許多機組在歲修，夏天時大修的機組都會歸隊，負載增加，供電也不會有問題。

鍾炳利指出，今年夏天台電預估能維持在280萬瓩以上的發電量，冬天、或是「鴨子曲線」稍微低一點的時候，也會維持在230萬瓩。

他說明，冬天很多機組在歲修，這時候派上用場的機器是穩定度比較高的，當夏天機組全部回歸時，以概率來說，因為使用中機組多，故障機率也會提高，因此夏季台電設計發電量280萬瓩，冬季稍微少一點，這和概率有關。

至於去年供電在五月就創新高，且又因為缺水而無法支援跳電機組，導致全台分區停電，今年五月情況是否也同樣嚴峻？鍾炳利表示，去年因為疫情，水情也不好，今年水庫蓄水量已經幾乎在95%以上，最主要德基水庫幾乎快滿水位，用水控制就會調節，去年因為旱情太嚴重，170多萬瓩的水力電廠只能用20多萬瓩，影響非常大，加上疫情、台商回流GDP好，用電量高，導致去年五月吃緊。但他掛保證，今年不會再發生。