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國發會訂下經濟成長4.6%目標 3月公布淨零碳排路徑圖

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會主委龔明鑫今 （18） 日在「2021年終記者會」上，針對去年工作成果提出說明。 圖／國發會提供
國發會主委龔明鑫今 （18） 日在「2021年終記者會」上，針對去年工作成果提出說明。 圖／國發會提供

國發會主委龔明鑫今 （18） 日在「2021年終記者會」上，針對去年工作成果提出說明，並展望今年景氣，也訂下2022年整體經濟成長率4.25%~4.6%，以及核心CPI年增率1.33%的目標。同時，龔明鑫也承諾，關於台灣淨零碳排路徑圖，國發會三月「會如期交功課」，穩定物價也是今年的重要任務，將成立上中下游物價預警機制，以適時提出政策。

國發會將今年的整體經濟成長率目標訂得比主計總處的4.15%還高，龔明鑫指出，今年軍公教調薪，可望帶動企業加薪，民間消費動能是存在的，只要疫情能控制，相信消費能量是可以充分發揮，再加上投資持續加碼、出口穩定成長，整個局勢確實是可以努力。

除了樂觀看待今年的經濟成長外，龔明鑫也將「淨零碳排路徑圖」和「穩定物價」列為今年重點工作。

龔明鑫明確表示，2050年的能源配比，核能不在選項內。關於三月將提出的台灣淨零碳排路徑圖將涵蓋四大重要政策方向，一是2030年前，節能、綠能、減碳極大化；二是運具和製造的電動化勢在必行；三是確定投入氫能和碳捕捉封存再利用（CCUS）等相關技術開發及合作。第四，因應歐盟碳關稅（CBAM），啟動溫室氣體減量管理法修法，將碳費收入以單一基金，補助及獎勵減碳相關技術開發，以及電動化的推廣。

龔明鑫指出，鼓勵運具電動化，不會以年限來限制燃油車，會以價格機制、補貼機制來達成目標，不排除補助業者，但不會用強制禁售的做法。此外，龔明鑫還提到，第四期前瞻預算在進行計畫審查時也將考慮淨零碳排目標以做調整，也就是說公共建設也要有淨零碳排的想法。

關於今年物價走勢，龔明鑫坦言，物價上漲還是有壓力，國發會將成立上中下游物價預警機制，把源頭到下游的關聯串接起來，從包括進口、國產的原料端、量販賣場、大盤商、食品加工、拍賣市場及產地批發市場等中間產品及供應商，以及消費端包括各項物品售價來全面性通盤掌握，觀察如大宗物資、國外期貨等價格變化，及早發現物價上漲的跡象，並預做準備。

龔明鑫表示，整體而言，今年物價情勢會比去年緩和，根據主計總處預估，過了第2季後，基期慢慢墊高，消費者物價指數（CPI）年增率大幅成長的空間有限，物價漲幅將會趨緩。且美國聯準會今年可望升息，其他國家包含台灣，可能也會有些反應，這對物價控制會是正面因素。

國發會訂下2022年重要整體經濟目標，包含經濟成長率區間為4.25%至4.6%，失業率3.7%至3.8%，以及人均GDP落在34,994美元至35,113美元之間，均優於主計總處預測值。

消費者物價指數 龔明鑫 國發會

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