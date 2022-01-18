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從紅酒指數到紅酒NFT 陳冲籲數位發展部加強前瞻性

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
行政院前院長陳冲。圖／本報資料照片
行政院前院長陳冲。圖／本報資料照片

最近NFT這名詞越來越紅，NFT的全名為Non-Fungible Token，翻成「非同質化代幣」，與比特幣等同質化代幣的概念相反，每枚NFT上都有個編碼，具有不可替代、不可分割、獨一無二的特色，將NFT成為表彰特定物或權利的工具。以前只聽過「紅酒指數」，現在連「紅酒 NFT」都出現了。

新世代金融基金會董事長陳冲表示，紅酒指數是市場集體行為的產物，紅酒NFT則是少數議價或喊價的結果，後者已有人顧慮會有洗錢的問題，顯然數位發展部組織法的前瞻性還需加強，才能應對Digital Economy（數位經濟）層出不窮的問題。

「紅酒指數」怎麼來的？陳冲表示，他2009年1月在金融機構演講，當時金融海嘯餘波盪漾，資本市場信心欠穩，他演講時提到當時國人從未注意的紅酒指數，表示該指數結合倫敦交易所100支/500支紅酒交易的熱度，代表有錢人的思維模式與動態，常先市場跌而跌，也先市場漲而漲，可以說是另類領先指標。事後不少股市名人，查閱Liv-ex 100(500) Fine Wine Indices，發現確有其事，紅酒指數乃不脛而走。

陳冲近期聽到法學界學者抱怨，除基礎研究外，才從Cryptocurrency（加密貨幣）陰影下抬起頭，又要埋首元宇宙，近來又有NFT課題。原創性商品的NFT也就罷了，非藝術品的紅酒NFT也來湊熱鬧，法律性質實在難以界定。

有趣的是，陳冲指出，對物的種類，拉丁文有所謂res fungibiles，即代替物，常以米、酒為例。Fungible goods不論譯為同質化或代替物，常是指得以同種類或同數量替代的物品，也因此才有紅酒指數的產生。現在紅酒可以有NFT，顯然又重視其獨特性，傳統觀念不免感到齟齬，一時難以消化。

「替代性或獨特性其實是一種相對的說法，」陳冲解釋，承諾給付十瓶紅酒，是代替物；承諾給付十瓶2000年的Latour紅酒，仍是代替物；但承諾給付十瓶1982年的Latour，則因稀少性，就會凸顯給付的獨特性，至少在計算紅酒指數時，會因已出廠25年以上的因素而被排除；至於如果只剩三瓶罕見紅酒，可能就是「不可替代的代替物」，也就是「非同質化的同質物」，法律效果將截然不同。

倘再結合其他元素，例如一個多月前有人利用美國RM葡萄酒結合法國L陶瓷廠限量發行，予以編號並轉換成NFT，就是替代性華麗轉身為獨特性的例子。

目前實務上的NFT，是利用區塊鏈的技術，將數位資產上鏈後產生Token(代幣)，使代替物具有不可替代性，固然常見在藝術品，但運動、音樂的應用也多，國內還有人用在雞肉飯、布袋戲上，有如雨後春筍，甚至引發炒作的話題。NFT將同質化商品非同質化，成為表彰特定物或權利的工具；或是將創作的作品轉為NFT，或是藉NFT取得冠名權，漪歟盛哉，自然在法律上一時難有定論。

陳冲憂心，台灣連加密貨幣「日常業務」的主管機關都擺不平，如果NFT在短期內發生履約糾紛，或是發現NFT沒有預期的獨特性(非同質化)，真不知如何善了？炒作、爭議恐怕很多，行政院終究無法置身事外。

NFT 紅酒 陳冲

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