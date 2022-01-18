快訊

車停路邊藏毒拒檢！男衝撞警車想逃 警開4槍攔下破窗逮人

桃園再增5所學校、安親班停課 小牛津幼兒園和東安國小都入列

送上新春大紅包 資誠宣布今年整體加薪9%

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

資誠聯合會計師事務所今（18）日指出，提升員工薪酬福利，一直是事務所持續努力的方向，在薪酬層面，預計今年整體平均調薪幅度，會較往年大為提高，預計將達9%以上水準。

資誠指出，這次加薪除了衡量職位評價，以及員工績效能力表現等內部因素，也是反映物價通膨、市場調薪趨勢等外部因素，調整薪資策略和架構，以強化市場競爭力，吸引人才與留任。

另外，在福利層面，資誠表示，近年來我們著力發展更多彈性化的福利政策，透過多元的獎金項目設計及強調自主、即時與實用性的機制，讓同仁的價值體驗更有感，特別是獎金項目，變得多元化與專屬性，由部門依據組織內部文化及所屬同仁的需求，設計出專屬的奬金項目，適時給予同仁獎勵。

資誠表示，在非量化的福利項目中，像是疫情期間，仍積極推動各項健康活動，重整現有資源及管道，快速回應內外在環境變動對個人所造成的衝擊，持續關注同仁身心靈健康。

在專業培訓上，資誠表示，已投注規劃提升同仁的數位技能，透過專業、活潑生動的課程設計，培養個人化的實戰力；推動數位徽章（Digital Badge）探索之旅，將學習到的知識與技能，轉換成具象的成果展現。

有關疫情後最夯的遠距工作制度，資誠表示，同仁每個月有七天可以申請在家上班，服裝也早就沒有硬性規定，採取靈活穿搭的方式，這些都是早已實施的制度。

資誠強調，整體來說，在薪資福利制度上的設計，都朝向更貼近新世代員工實際需求的方向前進，希望讓同仁在享有資源的同時，也能感受到更佳的價值體驗。

資誠 疫情

延伸閱讀

要當業界第一！ 勤業眾信宣布基層加薪10%

澎湖發春節敬老禮金 長者樂收5000元大紅包

美軍高層再傳染疫 症狀輕微持續遠距工作

美參謀首長聯席會議主席密利確診隔離 遠距工作

相關新聞

供電充足、水情好 台電：今年5月不重演去年513停電

台電今（18）日舉辦「2021年電力記者年終座談」，面對供電預測未來兩三個月都是吃緊黃燈，台電總經理鍾炳利表示，今年供電...

1212停電事故非絕緣油燒盡惹禍 台電：尚未交報告

媒體今（18）日報導1212停電事故調查內容，對此台電表示，由於事故相關檢測尚未完成，事故原因仍待確認，事故報告尚未陳報...

SOGO董座黃晴雯：員工打第三劑發2500元禮券

遠百（2903）旗下SOGO台北店、天母店歲末回饋自明（19）日起登場，此次攜手11大銀行推出「福虎迎春刷好康」，最高享...

傳NCC主委護駕 鏡電視新聞台有望年前過關

精鏡傳媒集團申請鏡案電視新聞台案一波三折，去年底國家通訊傳播委員會（NCC）還在糾結大股東與董事會未來合作關係，但據了解...

大陸工程變「沒有董事長的公司」 殷琪鋪路交棒的關鍵一步

本月17日，欣陸投控宣布旗下三家子公司大陸工程、大陸建設與欣達環工均不再設董事會，成為「沒有董事長的公司」，所以這三家子公司的執行長往後要負起更多的責任，而欣陸董事會也會對子公司加強監管。不過，欣陸投控董事長殷琪，為何要建立這套新制度？原來是為了將來接班交棒，預做準備。

宜新首季產能滿載 春節加班不停工

宜新（4440）受惠歐美品牌客戶陸續發佈環保宣言，環保紗未來需求明確。宜新表示，目前訂單能見度到今年第1季，為消化在手訂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。