送上新春大紅包 資誠宣布今年整體加薪9%

資誠聯合會計師事務所今（18）日指出，提升員工薪酬福利，一直是事務所持續努力的方向，在薪酬層面，預計今年整體平均調薪幅度，會較往年大為提高，預計將達9%以上水準。

資誠指出，這次加薪除了衡量職位評價，以及員工績效能力表現等內部因素，也是反映物價通膨、市場調薪趨勢等外部因素，調整薪資策略和架構，以強化市場競爭力，吸引人才與留任。

另外，在福利層面，資誠表示，近年來我們著力發展更多彈性化的福利政策，透過多元的獎金項目設計及強調自主、即時與實用性的機制，讓同仁的價值體驗更有感，特別是獎金項目，變得多元化與專屬性，由部門依據組織內部文化及所屬同仁的需求，設計出專屬的奬金項目，適時給予同仁獎勵。

資誠表示，在非量化的福利項目中，像是疫情期間，仍積極推動各項健康活動，重整現有資源及管道，快速回應內外在環境變動對個人所造成的衝擊，持續關注同仁身心靈健康。

在專業培訓上，資誠表示，已投注規劃提升同仁的數位技能，透過專業、活潑生動的課程設計，培養個人化的實戰力；推動數位徽章（Digital Badge）探索之旅，將學習到的知識與技能，轉換成具象的成果展現。

有關疫情後最夯的遠距工作制度，資誠表示，同仁每個月有七天可以申請在家上班，服裝也早就沒有硬性規定，採取靈活穿搭的方式，這些都是早已實施的制度。

資誠強調，整體來說，在薪資福利制度上的設計，都朝向更貼近新世代員工實際需求的方向前進，希望讓同仁在享有資源的同時，也能感受到更佳的價值體驗。