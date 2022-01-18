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生技股添新兵 利基學名藥整合開發公司祥翊19日登興櫃

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

生技股添新兵，利基學名藥整合開發公司祥翊（6676）將於1月19日登錄興櫃。祥翊鎖定高門檻學名藥市場，並具備自行開發關鍵原料藥之能力，公司目前已有五項產品在美國上市，另有三項產品已送件至美國食品藥物管理局（FDA）審核中。

祥翊製藥設立於2005年，原名台灣安盛開發藥物公司，於2014年加入學名藥及原料藥的研發團隊，並變更為現有名稱，目前聚焦於特殊學名藥的研發、製造及銷售，總部及工廠位於桃園市龍潭區。

Resaerch and Markets公司的研究報告顯示，2020年全球學名藥市場規模3,710.4億美元，預估2026年將達到5,644億美元，隨著各國政府樽節醫療支出，以及大量品牌藥專利到期的影響，學名藥市場規模將持續向上成長，未來五年的年複合成長率維持在9至12%之間，高於整體製藥產業之成長率。

祥翊鎖定高門檻學名藥市場，具備自行開發關鍵原料藥之能力。祥翊指出，公司於2017年在美國上市第一項學名藥產品，截至目前已有五項產品在美國上市，另有三項產品已送件至美國食品藥物管理局（FDA）審核中，其中抗癌針劑藥品CPA可治療淋巴癌、白血病、卵巢癌及乳癌等，美國市場規模達2.4億美元，祥翊自行開發製造原料藥，垂直整合發展粉針，並與美國銷售夥伴合作，發展水針產品，進行全面布局。

其他兩項用於止血及高血壓適應症的產品也皆為高技術門檻的利基產品，一旦通過認證，將可推動祥翊在競爭激烈的國際市場中脫穎而出，有助於營收的大力推升。

祥翊表示，一般新藥開發公司主要專精於藥理、毒理及藥物動力學等專業，另因資源有限對於原藥的製程開發不甚熟悉，田此需要尋求委託研發製造（CDMO）業的分工，協助其進行生產代工之服務。祥翊發展學名藥產品的同時，自有廠房於2019年已通過台灣食藥署、美國FDA的GMP查核，以及多次國內外客戶查廠，擁有製造口服、針劑與外用製劑銷往美國的通行證，公司在研發技術及法規品質上具備高度的國際市場競爭力。

祥祤藉由上游原料藥到下游製劑整合能力，創造一站式CDMO服務，持續滿足客戶多樣化的需求，目前已簽訂多件CDMO委託案，未來將根據業務規劃穩健地分批擴充設備，持續擴大市場佔有率，將有助於祥翊未來營收及獲利之挹注。

美國 學名藥

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