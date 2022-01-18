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「沒說未來不升三級！」 陳時中曝Omicron病毒量變化快

供電充足、水情好 台電：今年5月不重演去年513停電

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
鍾炳利（圖右）表示，今年供電相當穩定都可以8%以上，夏季仍可維持280萬瓩的發電量，冬季稍微低一些，但用電也是無虞，加上今年水情充足，不會重演去年513大停電。記者鍾泓良攝影
鍾炳利（圖右）表示，今年供電相當穩定都可以8%以上，夏季仍可維持280萬瓩的發電量，冬季稍微低一些，但用電也是無虞，加上今年水情充足，不會重演去年513大停電。記者鍾泓良攝影

台電今（18）日舉辦「2021年電力記者年終座談」，面對供電預測未來兩三個月都是吃緊黃燈，台電總經理鍾炳利表示，今年供電相當穩定都可以8%以上，夏季仍可維持280萬瓩的發電量，冬季稍微低一些，但用電也是無虞，加上今年水情充足，不會重演去年513大停電。

因為機組大修、空汙季減排，目前估計到5月以前備轉容量率都會低於10%，進入「供電吃緊」的黃燈。鍾炳利受訪表示，今年可以很篤定講供電沒有問題，即使是黃燈狀態，也都維持在8%以上，也就是230萬瓩以上。

他解釋，因為總用電量增加，讓發電量看似畏縮，也就是「分子不變、分母變大」所造成的差距，讓備轉容量降至10%以下，但冬天供電仍相當穩定。至於夏天雖然尖峰負載會增加，但屆時大修機組也都會歸隊，同樣供電無虞，強調都會維持在280萬瓩之上。

他補充，冬天雖然很多機組都在歲修，但可以派上場的機組都是屬於較為穩定機組。

供電問題今年很篤定沒有問題，黃燈，我們都還在8%以上，230萬千之上，因為分母、分子關係有時候會降到定義裡面的低於10%，現在供電很穩定，尤其冬天，我想是沒問題。

夏天我們大修機組歸隊，雖是負載增加，但是歸隊之後供電不會有問題，備轉容量很夠，媒體不用太操心。等到夏天全數歸隊後，以概率而言，因使用中機組多，故障機率成上去也多，所以夏季我們設計280萬瓩，冬季稍微少一點，這是跟概率有關。

對於今年5月是否為用電挑戰，鍾炳利則說，去年因為疫情升溫及水情不好，所以造成水力發電無法救援，但今年庫蓄水量都已經幾乎95%以上，德基水庫接近滿水位，因此不認為今年會重演去年513大停電的問題。

至於今年綠能有甚麼要展望，鍾炳利則說，台電最重要工作就是要協助綠能業者併網，提供足夠饋線讓綠能可以併網，離岸風電相關饋線跟輸電都準備好，只要業者選定場址，地方找好，饋線自然相對鋪好，台電負責的饋線一定做到可以滿足業者。

供電 台電 綠能

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