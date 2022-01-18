宜新首季產能滿載 春節加班不停工

宜新（4440）受惠歐美品牌客戶陸續發佈環保宣言，環保紗未來需求明確。宜新表示，目前訂單能見度到今年第1季，為消化在手訂單，農曆年不停工，將全線加班趕工，從產能利用率來看，第1季滿載，公司也計畫透過採購新型態的機器設備擴產，第3季在彰化廠汰舊換新下，產能可望增加10%。

宜新去年營收18.2億元，年增54.56%，公司表示，2021年主要受惠於東南亞因疫情影響產生的轉單效應及巿場需求增加，因此帶動營收大幅成長。展望今年，首季訂單仍保持暢旺，加上公司產品有六成以上是客製品，具備定價能力，在環保材料趨勢下，帶動主力產品彈性包覆紗及環保紗的出貨表現。

宜新看好市場需求，也已增添機器設備進行擴產，預期設備更新後可有效提升生產效率，且新設備將以生產高階產品為主，可望優化產品組合，有利下半年業績表現。宜新表示，2019年各大品牌商提出環保宣言後，即使受COVID-19短暫影響，品牌市場需求於2020年下半年陸續恢復，甚至超越原本市場預測，而長纖高價值環保紗需求也將因應品牌環保訴求而快速成長。

宜新也積極發展新市場，開發車用纖維，拓展車材產品，主要應用包括汽車座椅、頂棚等汽車內裝使用及耐燃纖維製成的內裝，並與美國公司組成供應鏈夥伴，藉由該公司在美國市場的通路，拓展產品銷售。