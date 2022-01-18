快訊

桃機防疫計程車司機確診+1！Ct值僅12 基隆妻兒3人居家隔離

新竹確診學生足跡曝光 搭台鐵「2541班次」通勤、初步匡列95人採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜新首季產能滿載 春節加班不停工

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

宜新（4440）受惠歐美品牌客戶陸續發佈環保宣言，環保紗未來需求明確。宜新表示，目前訂單能見度到今年第1季，為消化在手訂單，農曆年不停工，將全線加班趕工，從產能利用率來看，第1季滿載，公司也計畫透過採購新型態的機器設備擴產，第3季在彰化廠汰舊換新下，產能可望增加10%。

宜新去年營收18.2億元，年增54.56%，公司表示，2021年主要受惠於東南亞因疫情影響產生的轉單效應及巿場需求增加，因此帶動營收大幅成長。展望今年，首季訂單仍保持暢旺，加上公司產品有六成以上是客製品，具備定價能力，在環保材料趨勢下，帶動主力產品彈性包覆紗及環保紗的出貨表現。

宜新看好市場需求，也已增添機器設備進行擴產，預期設備更新後可有效提升生產效率，且新設備將以生產高階產品為主，可望優化產品組合，有利下半年業績表現。宜新表示，2019年各大品牌商提出環保宣言後，即使受COVID-19短暫影響，品牌市場需求於2020年下半年陸續恢復，甚至超越原本市場預測，而長纖高價值環保紗需求也將因應品牌環保訴求而快速成長。

宜新也積極發展新市場，開發車用纖維，拓展車材產品，主要應用包括汽車座椅、頂棚等汽車內裝使用及耐燃纖維製成的內裝，並與美國公司組成供應鏈夥伴，藉由該公司在美國市場的通路，拓展產品銷售。

環保

延伸閱讀

台東春節交管警估湧入52萬輛次 最大車流在年初五、六

用路人注意！南迴公路春節將設2處控制點

春節視察攤商怨改建久 柯文哲允加快：非柯瘋子蓋不來

消保官出動！春節訂房高峰期 高市消防公共安全聯合稽查

相關新聞

再生醫療千億級大法 起步走

「再生醫療」三法正式亮相，衛福部已草擬完畢並公告，本季可望由行政院審議完成後送立法院審查；業界認為，此法案是繼《生技醫藥...

大陸工程變「沒有董事長的公司」 殷琪鋪路交棒的關鍵一步

本月17日，欣陸投控宣布旗下三家子公司大陸工程、大陸建設與欣達環工均不再設董事會，成為「沒有董事長的公司」，所以這三家子公司的執行長往後要負起更多的責任，而欣陸董事會也會對子公司加強監管。不過，欣陸投控董事長殷琪，為何要建立這套新制度？原來是為了將來接班交棒，預做準備。...

宜新首季產能滿載 春節加班不停工

宜新（4440）受惠歐美品牌客戶陸續發佈環保宣言，環保紗未來需求明確。宜新表示，目前訂單能見度到今年第1季，為消化在手訂...

紅酒指數與紅酒NFT不同 陳冲：需前瞻性法律規範NFT

近期NFT在藝術品、運動、音樂的應用很多，國內還有人用在雞肉飯、布袋戲上 ，有如雨後春筍，甚至引發炒作的話題；行政院前院...

經部促工研院與愷得醫材 開發多功能持續性陽壓呼吸器

經濟部技術處促成工研院與愷得醫材（VADI）於今（18）日簽訂「呼吸器產品研發合作合約」，計畫開發出可適用於居家環境以及...

NFT爆紅 陳冲：沒有主管機關 出問題不知如何善了？

NFT(非同質化幣)熱潮不斷，連紅酒也有NFT，新世代金融基金會董事長陳冲今(18)日表示，台灣連加密幣「日常業務」的主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。