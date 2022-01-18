經部促工研院與愷得醫材 開發多功能持續性陽壓呼吸器

經濟部技術處促成工研院與愷得醫材（VADI）於今（18）日簽訂「呼吸器產品研發合作合約」，計畫開發出可適用於居家環境以及醫院的「非侵入性呼吸照護醫材產品」，從雛型設計、試量產，到取得醫材證照等，深化國內產業量能與強化供應鏈，帶動國內醫材產業鏈搶攻疫後新商機。

經濟部技術處繼去年超前部署以科技專案支持工研院打造出醫療級「急重症」呼吸器後，觀察到隨著新冠肺炎病毒走向流感化，驅動居家照護、遠距照護需求提升，促使多功能「持續性陽壓呼吸器（Continuous positive airway pressure，CPAP）」產品開始普及，其中可用於居家照護的「輕度」輔助呼吸器更成為市場新藍海。

經濟部技術處表示，疫情之下，更凸顯高階醫材製造能力的重要性，過去我國在呼吸器產業，主力在於生產面罩、管路耗材、加濕器、空氣過濾器等，高階呼吸器的研發與製造能力可再強化。2020年在疫情嚴峻之際，技術處快速透過科技專案推動工研院開發出適用於「急重症」的高階呼吸器，使臺灣呼吸器供應鏈更為完整全面。現在隨著國內防疫進入新的階段，民眾對呼吸器的需求由急重症擴增至輕症，甚至是進入居家場域，看準這項市場新趨勢，技術處力促工研院強化呼吸器的多元設計製造、檢測及驗證能力，進一步整合臺灣呼吸器供應鏈廠商，讓國內醫療呼吸器的產品布局更為完整，進而提升臺灣發展高階醫材的機會，並對外爭取國際市場。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，依據MarketsandMarkets市場研究報告資料，全球呼吸照護器材（Respiratory care devices）市場2019年約新台幣5,700億元（206億美元），到2024年將成長到超過新台幣8,700億元（317.9億美元），年複合成長率高達9.1%。工研院在疫情期間在經濟部技術處的支持下，整合上中下游產業與醫材供應鏈，完整建立起呼吸器開發、製造與取證的流程，成功攜手業者讓產品在海外建立知名度，並在國內防疫線上貢獻心力。

愷得醫材長期佈局呼吸器周邊耗材及配件，是全球第二大的呼吸器耗材廠商，許多國際知名大廠都是其重要夥伴，瞄準工研院擁有急重症呼吸器全機設計、製造、取證的實力與經驗，再加上疫情流感化帶動遠距醫療發展，也使得持續性陽壓呼吸器的市場需求向上，因此攜手工研院瞄準「非侵入性」陽壓呼吸器，進行軟硬體設計、系統整合、試量產，並協助取證，盼能降低重症插管率、節省民眾醫療負擔，且降低因插管造成感染及相關併發症，進而在後疫情時代共同守護民眾健康。

愷得醫材董事長黃朝枝則指出，愷得長期以來持續建構品牌及專業通路、延伸擴張產品線，從替代性較高的周邊耗材布局，逐漸累積專業醫療口碑、品牌知名度及市占率，再推出呼吸治療核心的加濕器產品及呼吸器。由於工研院先前打造出臺灣首台急重症呼吸器原型機，擁有研發設計、軟硬體整合、醫材許可證申請等珍貴經驗，而愷得在呼吸器周邊耗材擁有雄厚製造實力，雙方組成最強研發戰隊，將主攻非侵入性陽壓的BiPAP（雙相呼吸道陽壓換氣輔助機）、HFNC（高流量濕化氧氣經鼻導管系統）、CPAP（持續性陽壓呼吸器）系列產品，打造全機MIT製造。