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陳冲：NFT雨後春筍 發生履約糾紛如何善了？

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
行政院前院長陳冲。 本報資料照片
行政院前院長陳冲。 本報資料照片

NFT熱呼呼，行政院前院長陳冲今（18）日示警，目前實務上的NFT是利用區塊鏈的技術，將數位資產上鏈後產生Token(代幣)，使代替物具有不可替代性，固然常見在藝術品，但運動、音樂的應用也多，國內還有人用在雞肉飯、布袋戲上，有如雨後春筍，甚至引發炒作的話題。

陳冲表示，多數NFT，是將同質化商品（代替物）非同質化，將NFT成為表彰特定物或權利的工具；或是將創作的作品轉為NFT，或是藉NFT取得冠名權，漪歟盛哉，自然在法律上一時難有定論。如果在短期內發生履約糾紛，或是發現NFT沒有預期的獨特性（非同質化），不知如何善了? 台灣連加密幣「日常業務」的主管機關都擺不平，屆時發生NFT問題，誰該出面處理？

陳冲憶起，2009年1月，他在金融機構演講，當時金融海嘯餘波盪漾，資本市場信心欠穩，演講中，他特別提到當時國人從未注意的紅酒指數，表示該指數結合倫敦交易所100支/500支紅酒交易的熱度，也代表有錢人的思維模式與動態，常先市場跌而跌，也先市場漲而漲，可以說是另類領先指標。事後不少股市名人，查閱Liv-ex 100(500) Fine Wine Indices，發現確有其事，「紅酒指數」(其實紅白香檳都有)乃不脛而走，國內股市也適時回穩，一時傳為趣談。

一晃13年，最近一些法學界朋友聚會，有人感嘆這年頭學者不好做，除基礎研究外，才從Cryptocurrency陰影下抬起頭，又要埋首元宇宙，近來又有NFT課題。原創性商品的NFT也就罷了，非藝術品的紅酒NFT，也來湊熱鬧，法律性質實在難以界定云云。

陳冲指出，NFT是Non-Fungible Token的縮寫，國人多譯為「非同質化」代幣，記得早期念書時，對物的種類，拉丁文有所謂res fungibiles，即代替物，常以米、酒為例。Fungible goods不論譯為同質化或代替物，常係得以同種類/同數量替代之物品，也因此才有紅酒指數的產生。現在紅酒可以有NFT，顯然又重視其獨特性，傳統觀念不免感到齟齬，一時難以消化。

替代性或獨特性，其實是一種相對的說法，承諾給付十瓶紅酒，是代替物；承諾給付十瓶2000年的Latour紅酒，仍是代替物；但承諾給付十瓶1982年的Latour，則因稀少性，就會凸顯給付的獨特性，至少在計算紅酒指數時，會因已出廠25年以上的因素而被排除；至於如果只剩三瓶罕見紅酒，可能就是「不可替代的代替物」，也就是「非同質化的同質物」，法律效果將截然不同，倘再結合其他元素，例如一個多月前有人利用美國RM葡萄酒結合法國L陶瓷廠限量發行，予以編號並轉換成NFT，就是替代性華麗轉身為獨特性的例子。

陳冲表示，目前實務上的NFT，是利用區塊鏈的技術，將數位資產上鏈後產生Token(代幣)，使代替物具有不可替代性，固然常見在藝術品，但運動、音樂的應用也多，國內還有人用在雞肉飯、布袋戲上，有如雨後春筍，甚至引發炒作的話題。嚴格言之，多數NFT，是將同質化商品(代替物)非同質化，將NFT成為表彰特定物或權利的工具；或是將創作的作品轉為NFT，或是藉NFT取得冠名權，在法律上一時難有定論。如果在短期內發生履約糾紛，或是發現NFT沒有預期的獨特性(非同質化)，真不知如何善了？台灣連加密幣「日常業務」的主管機關都擺不平，屆時發生NFT問題，只好請行政院自行了斷。還是把院長NFT化？

陳冲認為，紅酒指數是市場集體行為的產物，紅酒NFT是少數議價或喊價的結果，後者已有人顧慮會有洗錢的問題，對Digital Economy層出不窮的問題，立法諸公可以發現，數位發展部組織法的前瞻性還要加強吧！

NFT 紅酒 陳冲

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